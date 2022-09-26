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    Бенчич обыграет эстонку с разгромным счетом?

    Малыгина — Бенчич. Прогноз (к. 1.99) и ставки на турнир в Таллине 26 сентября 2022 года

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    Белинда Бенчич
    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против эстонки Елены Малыгиной в первом круге турнира в Таллине (Эстония). Матч пройде 26 сентября, начало — в 18:00 мск. Малыгина — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Малыгина

    Малыгина получила wild card для участия в домашнем турнире. И это будет ее дебют на уровне WTA.

    Примечательно, что 22-летняя теннисистка не лучшим образом играла в этом сезоне даже на турнирах ITF. Больше двух матчей подряд она выиграла только на двух турнирах.

    Малыгина занимает 404-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    Бенчич

    Бенчич в начале сентября выиграла два матча на Открытом чемпионате США. В третьем раунде олимпийская чемпионка Токио-2020 уступила Каролине Плишковой.

    Периодически Белинда, как обычно, демонстрирует очень приличные результаты. Например, в августе она дошла до четвертьфинала на крупном турнире в Торонто. Во втором раунде швейцарка одержала победу над Сереной Уильямс.

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    В июне Бенчич дошла до финала на турнире в Берлине. В решающем матче 14-я ракетка мира проиграла Онс Жабер.

    В этом году Бенчич выиграла один титул. В апреле Белинда взяла титул в американском Чарльстоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Бенчич выиграет с разгромным счетом. На Малыгину в этом матче можно поставить за 14.25.

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    Да, будет странно, если у швейцарки возникнут проблемы в предстоящей игре. Скорее всего, Белинда выиграет с разгромным счетом. Малыгина до сих пор ни разу не играла против такой сильной соперницы.

    Ставка — победа Бенчич с форой по геймам (-7,5) за 1.99.

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    Малыгина — Бенчич: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на теннис. Бенчич обыграет эстонку с разгромным счетом?
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