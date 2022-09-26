Малыгина
Малыгина получила wild card для участия в домашнем турнире. И это будет ее дебют на уровне WTA.
Примечательно, что 22-летняя теннисистка не лучшим образом играла в этом сезоне даже на турнирах ITF. Больше двух матчей подряд она выиграла только на двух турнирах.
Малыгина занимает 404-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Бенчич
Бенчич в начале сентября выиграла два матча на Открытом чемпионате США. В третьем раунде олимпийская чемпионка Токио-2020 уступила Каролине Плишковой.
Периодически Белинда, как обычно, демонстрирует очень приличные результаты. Например, в августе она дошла до четвертьфинала на крупном турнире в Торонто. Во втором раунде швейцарка одержала победу над Сереной Уильямс.
В июне Бенчич дошла до финала на турнире в Берлине. В решающем матче 14-я ракетка мира проиграла Онс Жабер.
В этом году Бенчич выиграла один титул. В апреле Белинда взяла титул в американском Чарльстоне.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Бенчич выиграет с разгромным счетом. На Малыгину в этом матче можно поставить за 14.25.
Да, будет странно, если у швейцарки возникнут проблемы в предстоящей игре. Скорее всего, Белинда выиграет с разгромным счетом. Малыгина до сих пор ни разу не играла против такой сильной соперницы.
Ставка — победа Бенчич с форой по геймам (-7,5) за 1.99.