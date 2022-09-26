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    Костюк снова выиграет у Перы?

    Костюк — Пера. Прогноз (к. 2.39) и ставки на турнир в Таллине 26 сентября 2022 года

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    Марта Костюк
    Украинка Марта Костюк сыграет против американки Бернарды Перы в первом круге турнира в Таллине (Эстония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:30 мск. Костюк — Пера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Костюк

    Костюк после Открытого чемпионата США неудачно выступила в словенском Портороже. Украинка сразу же проиграла россиянке Екатерине Александровой.

    В Нью-Йорке Марта прошла первый раунд, после чего уступила белоруске Виктории Азаренко.

    Самым успешным для Костюк стал турнир в канадском Гранби. В конце августа она впервые в этом сезоне одержала три победы подряд. На полуфинальный матч с Дарьей Сэвилл 20-летняя теннисистка не смогла выйти из-за травмы.

    В Цинциннати Костюк прошла квалификацию и выиграла в первом круге у Камилы Джорджи. В следующем матче Марта потерпела поражение от Джессики Пегулы.

    Пера

    Пера пока еще ни разу не играла после Открытого чемпионата США, где она в первом же матче уступила украинке Ангелине Калининой.

    Перед этим же у Бернарды была целая серия успешных турниров, после которых она поднялась в топ-50.

    В середине июля Пера выиграла турнир в Будапеште и сразу после этого взяла титул в Гамбурге.

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    А в середине августа американская теннисистка дошла до полуфинала. Серию Перы из 20-ти побед прервала россиянка Людмила Самсонова.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 1.76, победу Перы букмекеры предлагают за 2.06.

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    У Марты и близко нет таких достижений в этом сезоне, как у соперницы. Но дело в том, что украинка еще ни разу не проигрывала американке. Три предыдущих матча между ними завершились в пользу Костюк, в том числе прошлогодняя встреча в Клуж-Напоке.

    В общем, тут явно лучше не трогать ставку на исход. Вполне вероятно, что теннисисткам понадобится дополнительный сет.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Костюк — Пера: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на теннис. Костюк снова выиграет у Перы?
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