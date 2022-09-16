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    Хибино возьмет реванш у Суон?

    Суон — Хибино. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Ченнае 16 сентября 2022 года

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    Кэти Суон
    Британка Кэти Суон сыграет против японки Нао Хибино в четвертьфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:00 мск. Суон — Хибино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Суон

    Суон пока не проиграла ни одного сета на этой неделе. Хотя соперницы у нее были не самые простые.

    В первом круге Кэти разгромила нидерландку Арианну Хартоно — 6:1, 6:2.

    В следующем матче британка одержала победу над россиянкой Анастасией Гасановой — 7:6, 6:2.

    В начале августа Суон выиграла турнир ITF в Лексингтоне, после чего, правда, пропустила ряд турниров в Северной Америке, в том числе US Open.

    В Ченнае Суон впервые в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

    Хибино

    Хибино тем временем пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Но отбор не стал для нее проблемой — в обоих матчах ей удалось забрать вторую партию со счетом 6:0.

    В первом круге Нао разгромила хорватку Яну Фетт. Первый сет завершился со счетом 6:0.

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    А во втором раунде Хибино уверенно выиграла у опытной китаянки Ван Цян — 6:2, 6:3.

    Хибино второй раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

    Прогноз и ставка

    На Суон в этом матче можно поставить за 2.10, победу Хибино букмекеры предлагают за 1.77.

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    Четыре года назад Суон разгромила Хибино в квалификации US Open. Но есть подозрение, что в предстоящем матче британке будет не так легко. Японка неплохо проводит вторую половину сезона, остановить ее будет проблематично.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Суон — Хибино: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на теннис. Хибино возьмет реванш у Суон?
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