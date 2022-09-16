Британка Кэти Суон сыграет против японки Нао Хибино в четвертьфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:00 мск. Суон — Хибино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Суон

Суон пока не проиграла ни одного сета на этой неделе. Хотя соперницы у нее были не самые простые.

В первом круге Кэти разгромила нидерландку Арианну Хартоно — 6:1, 6:2.

В следующем матче британка одержала победу над россиянкой Анастасией Гасановой — 7:6, 6:2.

В начале августа Суон выиграла турнир ITF в Лексингтоне, после чего, правда, пропустила ряд турниров в Северной Америке, в том числе US Open.

В Ченнае Суон впервые в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

Хибино

Хибино тем временем пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Но отбор не стал для нее проблемой — в обоих матчах ей удалось забрать вторую партию со счетом 6:0.

В первом круге Нао разгромила хорватку Яну Фетт. Первый сет завершился со счетом 6:0.

Все прогнозы на теннис

А во втором раунде Хибино уверенно выиграла у опытной китаянки Ван Цян — 6:2, 6:3.

Хибино второй раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

Прогноз и ставка

На Суон в этом матче можно поставить за 2.10, победу Хибино букмекеры предлагают за 1.77.

Четыре года назад Суон разгромила Хибино в квалификации US Open. Но есть подозрение, что в предстоящем матче британке будет не так легко. Японка неплохо проводит вторую половину сезона, остановить ее будет проблематично.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.