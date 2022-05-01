ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Золотая серия из четырех титулов. «Зенит» снова выиграл РПЛ Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать Кевин Де Брюйне и Хосеп Гвардиола«Лидс» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 21:39
    • «Ман Сити» забил четыре мяча «Лидсу»
  • 21:34
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» и стал чемпионом РПЛ
  • 19:32
    • «Реал» разгромил «Эспаньол» и стал чемпионом Ла Лиги
  • 23:50
    • «Лацио» в голевом поединке обыграл «Специю»
  • 22:04
    • «Валенсия» в меньшинстве не удержала победу над «Леванте»
  • 19:15
    • «Астон Вилла» всухую победила «Норвич», который лишился шансов на спасение
  • 18:41
    • «Краснодар» дома обыграл «Ростов»
    Все новости спорта

    Коллинс обыграет Андрееску с разгромным счетом?

    Андреесу — Коллинс. Прогноз (к. 2.19) и ставки на турнир в Мадриде 1 мая 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Андреесу — Коллинс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Коллинс
    Американка Даниэль Коллинс сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Андреесу — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андрееску

    Андрееску наконец-то вернулась. Чемпионка US Open-2019 не играла с октября из-за травм и психологических проблем.

    Но, похоже, основной причиной очередного длительного перерыва стало ужасное моральное состояние 21-летней теннисистки.

    Свой первый матч в этом году Андрееску провела две недели назад в Штутгарте. Бьянка одержала победу над немкой Юле Нимайер. В следующей игре она уступила Арине Соболенко, но при этом все-таки смогла взять один сет, что уже неплохо после большой паузы.

    В Мадриде Андрееску стартовала с победы над Алисон Риске. Третий сет экс-четвертая ракетка мира выиграла со счетом 6:0. Благодаря этой победе Бьянка вернется в топ-100.

    Коллинс

    Коллинс тем временем разгромила в первом круге Монику Пуиг. Во втором сете американка не отдала сопернице и одного гейма.

    Это всего лишь третий турнир для Даниэля после Открытого чемпионата Австралии, где она сенсационно дошла до финала.

    Коллинс пришлось пропустить ряд соревнований из-за проблем со здоровьем. В Дубае еще в середине февраля она не смогла доиграть матча первого круга против Маркеты Вондроушовой из-за головокружения.

    Все прогнозы на теннис

    В конце марта Коллинс сыргала в Майами. После трех побед в четвертьфинале восьмая ракетка мира уступила японке Наоми Осаке, взяв лишь три гейма.

    Прогноз и ставка

    На Андрееску в этом матче можно поставить за 2.49, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.56.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Если у американки не будет проблем с функциональным состоянием, она спокойно выиграет в предстоящем матче.

    Бьянка очень старается, но заметно, что ей пока тяжело стабильно демонстрировать высокий уровень. И это нормально с учетом того, что последние два года она почти не играла.

    Ставка — победа Коллинс в двух сетах за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.59
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Доусон — Гордон
  • Прочие
  • Сегодня в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Орловский — Коллье
  • Прочие
  • Сегодня в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фонт — Вера
  • Прочие
  • Сегодня в 04:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Калинина — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Труа — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Руне — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эльче — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андреесу — Коллинс: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на теннис. Коллинс обыграет Андрееску с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры