Американка Даниэль Коллинс сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Андреесу — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андрееску

Андрееску наконец-то вернулась. Чемпионка US Open-2019 не играла с октября из-за травм и психологических проблем.

Но, похоже, основной причиной очередного длительного перерыва стало ужасное моральное состояние 21-летней теннисистки.

Свой первый матч в этом году Андрееску провела две недели назад в Штутгарте. Бьянка одержала победу над немкой Юле Нимайер. В следующей игре она уступила Арине Соболенко, но при этом все-таки смогла взять один сет, что уже неплохо после большой паузы.

В Мадриде Андрееску стартовала с победы над Алисон Риске. Третий сет экс-четвертая ракетка мира выиграла со счетом 6:0. Благодаря этой победе Бьянка вернется в топ-100.

Коллинс

Коллинс тем временем разгромила в первом круге Монику Пуиг. Во втором сете американка не отдала сопернице и одного гейма.

Это всего лишь третий турнир для Даниэля после Открытого чемпионата Австралии, где она сенсационно дошла до финала.

Коллинс пришлось пропустить ряд соревнований из-за проблем со здоровьем. В Дубае еще в середине февраля она не смогла доиграть матча первого круга против Маркеты Вондроушовой из-за головокружения.

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В конце марта Коллинс сыргала в Майами. После трех побед в четвертьфинале восьмая ракетка мира уступила японке Наоми Осаке, взяв лишь три гейма.

Прогноз и ставка

На Андрееску в этом матче можно поставить за 2.49, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.56.

Если у американки не будет проблем с функциональным состоянием, она спокойно выиграет в предстоящем матче.

Бьянка очень старается, но заметно, что ей пока тяжело стабильно демонстрировать высокий уровень. И это нормально с учетом того, что последние два года она почти не играла.

Ставка — победа Коллинс в двух сетах за 2.19.