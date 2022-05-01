Андрееску
Андрееску наконец-то вернулась. Чемпионка US Open-2019 не играла с октября из-за травм и психологических проблем.
Но, похоже, основной причиной очередного длительного перерыва стало ужасное моральное состояние 21-летней теннисистки.
Свой первый матч в этом году Андрееску провела две недели назад в Штутгарте. Бьянка одержала победу над немкой Юле Нимайер. В следующей игре она уступила Арине Соболенко, но при этом все-таки смогла взять один сет, что уже неплохо после большой паузы.
В Мадриде Андрееску стартовала с победы над Алисон Риске. Третий сет экс-четвертая ракетка мира выиграла со счетом 6:0. Благодаря этой победе Бьянка вернется в топ-100.
Коллинс
Коллинс тем временем разгромила в первом круге Монику Пуиг. Во втором сете американка не отдала сопернице и одного гейма.
Это всего лишь третий турнир для Даниэля после Открытого чемпионата Австралии, где она сенсационно дошла до финала.
Коллинс пришлось пропустить ряд соревнований из-за проблем со здоровьем. В Дубае еще в середине февраля она не смогла доиграть матча первого круга против Маркеты Вондроушовой из-за головокружения.
В конце марта Коллинс сыргала в Майами. После трех побед в четвертьфинале восьмая ракетка мира уступила японке Наоми Осаке, взяв лишь три гейма.
Прогноз и ставка
На Андрееску в этом матче можно поставить за 2.49, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.56.
Если у американки не будет проблем с функциональным состоянием, она спокойно выиграет в предстоящем матче.
Бьянка очень старается, но заметно, что ей пока тяжело стабильно демонстрировать высокий уровень. И это нормально с учетом того, что последние два года она почти не играла.
Ставка — победа Коллинс в двух сетах за 2.19.