ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кудерметова снова обыграет Бадосу на грунте?

    Кудерметова — Бадоса. Прогноз (к. 3.20) и ставки на турнир в Мадриде 28 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Бадоса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Паулы Бадоса в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова на прошлой неделе дошла до финала на турнире в Стамбуле, где в прошлом году выбыла после полуфинала.

    В решающем матче Вероника уступила Анастасии Потаповой, несмотря на то, что считалась явным фаворитом.

    Более того, Кудерметова проиграла соотечественнице с разгромным счетом, взяв в общей сложности лишь четыре гейма. Сложно сказать, что пошло не так, но результат действительно очень неожиданный. До финала Кудерметова дошла без особых проблем, но в игре против Потаповой у нее вообще ничего не получалось.

    В прошлом году Кудерметова прошла в Мадриде два раунда.

    Бадоса

    Бадоса тем временем вместо Стамбула сыграла в Штутгарте. После непростых матчей с Еленой Рыбакиной и Онс Жабер испанская теннисистка уступила в полуфинале Арине Соболенко.

    Несмотря на поражение в двух сетах, это как раз тот случай, когда сложно сказать, что кто-то был лучше — все решили незначительные нюансы.

    Все прогнозы на теннис

    В Чарльстоне Паула тоже выиграла два матча, после чего потерпела поражение от Белинды Бенчич.

    В предыдущем сезоне Бадоса добралась в Мадриде до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.37.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Ранее в этом сезоне Вероника уступила Пауле на турнире в Индиан-Уэллсе. Но в контексте предстоящей встречи, в первую очередь, следует упомянуть их прошлогодний матч в Чарльстоне — россиянка тогда одержала уверенную победу.

    Очевидно, что Кудерметова способна снова выиграть у Бадосы.

    Пожалуй, лучшая ставка на этот матча — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.86.

    Но также можно рассмотреть и ставку на победу Кудерметовой за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Толима
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Виннипег — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Коло Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмелек — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.30
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Бадоса: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова снова обыграет Бадосу на грунте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры