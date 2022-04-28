Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Паулы Бадоса в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова на прошлой неделе дошла до финала на турнире в Стамбуле, где в прошлом году выбыла после полуфинала.

В решающем матче Вероника уступила Анастасии Потаповой, несмотря на то, что считалась явным фаворитом.

Более того, Кудерметова проиграла соотечественнице с разгромным счетом, взяв в общей сложности лишь четыре гейма. Сложно сказать, что пошло не так, но результат действительно очень неожиданный. До финала Кудерметова дошла без особых проблем, но в игре против Потаповой у нее вообще ничего не получалось.

В прошлом году Кудерметова прошла в Мадриде два раунда.

Бадоса

Бадоса тем временем вместо Стамбула сыграла в Штутгарте. После непростых матчей с Еленой Рыбакиной и Онс Жабер испанская теннисистка уступила в полуфинале Арине Соболенко.

Несмотря на поражение в двух сетах, это как раз тот случай, когда сложно сказать, что кто-то был лучше — все решили незначительные нюансы.

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В Чарльстоне Паула тоже выиграла два матча, после чего потерпела поражение от Белинды Бенчич.

В предыдущем сезоне Бадоса добралась в Мадриде до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.37.

Ранее в этом сезоне Вероника уступила Пауле на турнире в Индиан-Уэллсе. Но в контексте предстоящей встречи, в первую очередь, следует упомянуть их прошлогодний матч в Чарльстоне — россиянка тогда одержала уверенную победу.

Очевидно, что Кудерметова способна снова выиграть у Бадосы.

Пожалуй, лучшая ставка на этот матча — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.86.

Но также можно рассмотреть и ставку на победу Кудерметовой за 3.20.