Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой в рамках первого круга турнира в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Анисимова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Анисимова

Анисимова провела первый турнир на грунте в начале апреля. Американка неплохо выступила в Чарльстоне, дойдя там до полуфинала.

В шаге от решающего матча Аманда проиграла Онс Жабер, несмотря на то, что легко взяла первый сет.

Главным же событием для Анисимовой на том турнире стала победа как раз над Ариной Соболенко, которую она остановила в третьем круге.

В прошлом году Анисимова не смогла пройти первый круг в Мадриде, уступив гречанке Марии Саккари.

Соболенко

Соболенко тем временем после поражения от Анисимовой в Чарльстоне провела хороший турнир в Штутгарте.

Арина дошла до финала, где уступила Иге Швентек. Но это поражение сложно назвать катастрофой или просто провалом — польская теннисистка находится просто в невероятной форме.

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Тут важно, что перед встречей с Игой белоруска выиграла у Бьянки Андрееску, Анетт Контавейт и Паулы Бадосы.

Соболенко — действующая чемпионка турнира в Мадриде.

Прогноз и ставка

На Анисимову в этом матче можно поставить за 2.08, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.78.

Как ни странно, Арина еще ни разу не обыгрывала Аманду. Три предыдущих матча завершились в пользу американки.

В общем, Соболенко сразу же досталась максимально неудобная соперница. Но ставить про белоруски все равно опасно. Поэтому лучше обратить внимание на более надежный вариант.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.57. Соболенко, как обычно, может легко взять первую партию, а потом почти без борьбы отдать две следующие. Ну или наоборот, проиграть первую и после этого спокойно сделать камбэк.