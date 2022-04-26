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    Герасимову и Миллману понадобится третий сет?

    Герасимов — Миллман. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Мюнхене 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Герасимов — Миллман
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    Джон Миллман
    Белорус Егор Герасимов сыграет против австралийца Джона Миллмана в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 17:00 мск. Герасимов — Миллман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Герасимов

    Герасимов открыл грунтовую часть сезона в Барселоне. И надо сказать, получилось довольно успешно.

    Для начала белорус прошел квалификацию, после чего выиграл один матч в основной сетке, победив Адриана Маннарино. Остановить Кэмерона Норри Егор не смог, но все равно его теннис оставил приятное впечатление.

    В Мюнхене Герасимов тоже участвовал в квалификации. И ему снова удалось удивить. Белорусский теннисист выиграл у двух грунтовиков — аргентинца Франсиско Серундоло и бразильца Тьяго Монтейро.

    В прошлом сезоне Герасимова выиграл лишь два матча на грунте, а в этом уже пять из шести.

    Миллман

    Миллман тем временем на прошлой неделе выиграл у Доминика Тима. Это случилось в первом круге турнира в Белграде.

    Австралиец идеально воспользовался функциональными проблемами соперника, который продолжает набирать форму после непростой травмы.

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    В следующем матче Джон проиграл Миомиру Кецмановичу, хотя по игре у серба вообще не было преимущества, о чем свидетельствует в том числе и счет — 4:6, 6:7.

    В прошлом году Миллман дошел в Мюнхене до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Герасимова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Миллмана букмекеры предлагают за 2.19.

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    В таком матче нет смысла пытаться угадывать, кто победит. Очевидно, что это лотерея.

    Но зато вполне вероятно, что матч получится напряженным, с большим количеством геймов. Не исключено, что теннисистам понадобится третий сет.

    Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.82.

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    Герасимов — Миллман: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на теннис. Герасимову и Миллману понадобится третий сет?
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