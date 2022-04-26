Белорус Егор Герасимов сыграет против австралийца Джона Миллмана в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 17:00 мск. Герасимов — Миллман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Герасимов

Герасимов открыл грунтовую часть сезона в Барселоне. И надо сказать, получилось довольно успешно.

Для начала белорус прошел квалификацию, после чего выиграл один матч в основной сетке, победив Адриана Маннарино. Остановить Кэмерона Норри Егор не смог, но все равно его теннис оставил приятное впечатление.

В Мюнхене Герасимов тоже участвовал в квалификации. И ему снова удалось удивить. Белорусский теннисист выиграл у двух грунтовиков — аргентинца Франсиско Серундоло и бразильца Тьяго Монтейро.

В прошлом сезоне Герасимова выиграл лишь два матча на грунте, а в этом уже пять из шести.

Миллман

Миллман тем временем на прошлой неделе выиграл у Доминика Тима. Это случилось в первом круге турнира в Белграде.

Австралиец идеально воспользовался функциональными проблемами соперника, который продолжает набирать форму после непростой травмы.

Все прогнозы на теннис

В следующем матче Джон проиграл Миомиру Кецмановичу, хотя по игре у серба вообще не было преимущества, о чем свидетельствует в том числе и счет — 4:6, 6:7.

В прошлом году Миллман дошел в Мюнхене до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Герасимова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Миллмана букмекеры предлагают за 2.19.

В таком матче нет смысла пытаться угадывать, кто победит. Очевидно, что это лотерея.

Но зато вполне вероятно, что матч получится напряженным, с большим количеством геймов. Не исключено, что теннисистам понадобится третий сет.

Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.82.