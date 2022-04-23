Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Сораны Кырсти в полуфинале турнира в Стамбуле. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. Кудерметова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова второй год подряд дошла в Стамбуле до полуфинале. Отличие только в том, что теперь это уже не сенсация.

В первом круге Вероника разгромила Марину Мельникову, сумевшую взять лишь два гейма.

Следующей соперницей россиянки должна была стать Ана Богдан, которая в итоге не смогла выйти на матч из-за травмы.

В четвертьфинале у Кудерметовой был сложный матч с Анной Бондар. Оба сета Вероника выиграла на тай-брейке.

Кырстя

Кырстя тем временем в четвертьфинале одержала уверенную победу над австрийкой Юлией Грабер.

Все прогнозы на теннис

В первом раунде румынская теннисистка без проблем разобралась с россиянкой Камиллой Рахимовой, а после этого обыграла Аранчу Рус из Нидерландов.

Кырстя — действующая чемпионка турнира в Стамбуле.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.28.

В прошлом году Вероника проиграла Соране на US Open. В первых двух сетах была борьба, а решающую партию россиянка внезапно отдала со счетом 0:6.

Женский теннис зачастую очень непредсказуем, но, учитывая прогресс Кудерметовой, можно предположить, что на этот раз Кырстя не станет для нее непроходимым препятствием. Как известно, в феврале российская теннисистка дошла до финала в Дубае, а в марте добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе.

Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.46.