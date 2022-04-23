Кудерметова
Кудерметова второй год подряд дошла в Стамбуле до полуфинале. Отличие только в том, что теперь это уже не сенсация.
В первом круге Вероника разгромила Марину Мельникову, сумевшую взять лишь два гейма.
Следующей соперницей россиянки должна была стать Ана Богдан, которая в итоге не смогла выйти на матч из-за травмы.
В четвертьфинале у Кудерметовой был сложный матч с Анной Бондар. Оба сета Вероника выиграла на тай-брейке.
Кырстя
Кырстя тем временем в четвертьфинале одержала уверенную победу над австрийкой Юлией Грабер.
В первом раунде румынская теннисистка без проблем разобралась с россиянкой Камиллой Рахимовой, а после этого обыграла Аранчу Рус из Нидерландов.
Кырстя — действующая чемпионка турнира в Стамбуле.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.28.
В прошлом году Вероника проиграла Соране на US Open. В первых двух сетах была борьба, а решающую партию россиянка внезапно отдала со счетом 0:6.
Женский теннис зачастую очень непредсказуем, но, учитывая прогресс Кудерметовой, можно предположить, что на этот раз Кырстя не станет для нее непроходимым препятствием. Как известно, в феврале российская теннисистка дошла до финала в Дубае, а в марте добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе.
Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.46.