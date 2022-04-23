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    Кудерметова выйдет в финал в Стамбуле?

    Кудерметова — Кырстя. Прогноз (к. 2.46) и ставки на турнир в Стамбул 23 апреля 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Сораны Кырсти в полуфинале турнира в Стамбуле. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. Кудерметова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова второй год подряд дошла в Стамбуле до полуфинале. Отличие только в том, что теперь это уже не сенсация.

    В первом круге Вероника разгромила Марину Мельникову, сумевшую взять лишь два гейма.

    Следующей соперницей россиянки должна была стать Ана Богдан, которая в итоге не смогла выйти на матч из-за травмы.

    В четвертьфинале у Кудерметовой был сложный матч с Анной Бондар. Оба сета Вероника выиграла на тай-брейке.

    Кырстя

    Кырстя тем временем в четвертьфинале одержала уверенную победу над австрийкой Юлией Грабер.

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    В первом раунде румынская теннисистка без проблем разобралась с россиянкой Камиллой Рахимовой, а после этого обыграла Аранчу Рус из Нидерландов.

    Кырстя — действующая чемпионка турнира в Стамбуле.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.28.

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    В прошлом году Вероника проиграла Соране на US Open. В первых двух сетах была борьба, а решающую партию россиянка внезапно отдала со счетом 0:6.

    Женский теннис зачастую очень непредсказуем, но, учитывая прогресс Кудерметовой, можно предположить, что на этот раз Кырстя не станет для нее непроходимым препятствием. Как известно, в феврале российская теннисистка дошла до финала в Дубае, а в марте добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.46.

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    Кудерметова — Кырстя: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова выйдет в финал в Стамбуле?
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