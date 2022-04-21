Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Оскара Отте во втором круге турнира в Белграде. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Отте — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Отте

Отте начал турнир с разгромной победы над Алехандро Табило. Немец отдал чилийцу лишь три гейма — 6:0, 6:3.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Оскар проиграл в решающем раунде квалификации проиграл испанцу Хауме Муньяру, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. Удивить не получилось — в первом круге 70-я ракетка мира уступил финну Эмилю Руусувуори.

Отте в текущем сезоне ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Карацев

Карацев тем временем продолжает терять позиции в рейтинге. После ряда неудачных матчей Аслан свалился на 30-е место, хотя еще не так давно был в топ-20.

На «Мастерсе» в Монте-Карло россиянин в первом же матче проиграл 18-летнему датчанину Хольгеру Руне.

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Для того, чтобы лучше понять, как для Карацева складывается текущий сезон, достаточно сказать, что после Открытого чемпионата Австралии он проиграл восемь из десяти матчей.

Прогноз и ставка

На Отте в этом матче можно поставить за 2.38, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.62.

Черная полоса в игре Карацева началась почти сразу после расставания с белорусским тренером Егором Яцыком. И очень похоже на то, что это не совпадение. Психологически Аслан просто «развалился».

Отте не самый опасный соперник, но, к сожалению, у такого Карацева даже он способен обыграть.

Ставка — победа Отте за 2.38.