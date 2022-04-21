Отте
Отте начал турнир с разгромной победы над Алехандро Табило. Немец отдал чилийцу лишь три гейма — 6:0, 6:3.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Оскар проиграл в решающем раунде квалификации проиграл испанцу Хауме Муньяру, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. Удивить не получилось — в первом круге 70-я ракетка мира уступил финну Эмилю Руусувуори.
Отте в текущем сезоне ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.
Карацев
Карацев тем временем продолжает терять позиции в рейтинге. После ряда неудачных матчей Аслан свалился на 30-е место, хотя еще не так давно был в топ-20.
На «Мастерсе» в Монте-Карло россиянин в первом же матче проиграл 18-летнему датчанину Хольгеру Руне.
Для того, чтобы лучше понять, как для Карацева складывается текущий сезон, достаточно сказать, что после Открытого чемпионата Австралии он проиграл восемь из десяти матчей.
Прогноз и ставка
На Отте в этом матче можно поставить за 2.38, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.62.
Черная полоса в игре Карацева началась почти сразу после расставания с белорусским тренером Егором Яцыком. И очень похоже на то, что это не совпадение. Психологически Аслан просто «развалился».
Отте не самый опасный соперник, но, к сожалению, у такого Карацева даже он способен обыграть.
Ставка — победа Отте за 2.38.