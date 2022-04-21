ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Карацев снова проиграет?

    Отте — Карацев. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Белграде 21 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Отте — Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Оскара Отте во втором круге турнира в Белграде. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Отте — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Отте

    Отте начал турнир с разгромной победы над Алехандро Табило. Немец отдал чилийцу лишь три гейма — 6:0, 6:3.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Оскар проиграл в решающем раунде квалификации проиграл испанцу Хауме Муньяру, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. Удивить не получилось — в первом круге 70-я ракетка мира уступил финну Эмилю Руусувуори.

    Отте в текущем сезоне ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Карацев

    Карацев тем временем продолжает терять позиции в рейтинге. После ряда неудачных матчей Аслан свалился на 30-е место, хотя еще не так давно был в топ-20.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло россиянин в первом же матче проиграл 18-летнему датчанину Хольгеру Руне.

    Все прогнозы на теннис

    Для того, чтобы лучше понять, как для Карацева складывается текущий сезон, достаточно сказать, что после Открытого чемпионата Австралии он проиграл восемь из десяти матчей.

    Прогноз и ставка

    На Отте в этом матче можно поставить за 2.38, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.62.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Черная полоса в игре Карацева началась почти сразу после расставания с белорусским тренером Егором Яцыком. И очень похоже на то, что это не совпадение. Психологически Аслан просто «развалился».

    Отте не самый опасный соперник, но, к сожалению, у такого Карацева даже он способен обыграть.

    Ставка — победа Отте за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  13.00
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аризона — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жабер — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лехечка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вернаму — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Отте — Карацев: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на теннис. Карацев снова проиграет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры