Квон
Квон в первом круге выиграл у француза Бенуа Пэра — 6:4, 6:4. В принципе, ничего особенного, француз с некоторых пор снова выходит на корт с непонятным настроением.
В Монте-Карло Квон не смог пройти квалификацию. В первом же раунде отбора южнокорейский теннисист уступил Бернабе Сапате-Миральесу.
В марте Квон неудачно выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, вылетев в обоих случаях после первого раунда. 71-я ракетка мира проиграл Ласло Дьере и Брэндону Накашиме.
Примечательно, что в текущем сезоне Квон еще ни разу не выигрывал на уровне ATP хотя бы два матча подряд.
Алькарас
Алькарас тем временем приехал в Барселону после неудачного «Мастерса» в Монте-Карло.
Карлос не сумел подтвердить статус одного из фаворитов, проиграв в первом же матче Себастьяну Корде.
Результат, с одной стороны, неожиданный, особенно на фоне недавнего триумфа испанца в Майами, но соперник действительно играл очень классно.
По словам Алькараса, в этом поражении нет никакой драмы, ему банально не хватило игровой практики на грунте.
Прогноз и ставка
На Квона в этом матче можно поставить за 9.40, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.
Как ни крути, а рассчитывать здесь на сенсацию не приходится. Кореец не справится с агрессивным теннисом 18-летнего испанца.
Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,0) за 2.01.