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    Алькарас обыграет Квона с разгромным счетом?

    Сун Ву Квон — Алькарас. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Барселоне 20 апреля 2022 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против южнокорейца Сун Ву Квона во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 12:00 мск. Сун Ву Квон — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Квон

    Квон в первом круге выиграл у француза Бенуа Пэра — 6:4, 6:4. В принципе, ничего особенного, француз с некоторых пор снова выходит на корт с непонятным настроением.

    В Монте-Карло Квон не смог пройти квалификацию. В первом же раунде отбора южнокорейский теннисист уступил Бернабе Сапате-Миральесу.

    В марте Квон неудачно выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, вылетев в обоих случаях после первого раунда. 71-я ракетка мира проиграл Ласло Дьере и Брэндону Накашиме.

    Примечательно, что в текущем сезоне Квон еще ни разу не выигрывал на уровне ATP хотя бы два матча подряд.

    Алькарас

    Алькарас тем временем приехал в Барселону после неудачного «Мастерса» в Монте-Карло.

    Карлос не сумел подтвердить статус одного из фаворитов, проиграв в первом же матче Себастьяну Корде.

    Результат, с одной стороны, неожиданный, особенно на фоне недавнего триумфа испанца в Майами, но соперник действительно играл очень классно.

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    По словам Алькараса, в этом поражении нет никакой драмы, ему банально не хватило игровой практики на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Квона в этом матче можно поставить за 9.40, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

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    Как ни крути, а рассчитывать здесь на сенсацию не приходится. Кореец не справится с агрессивным теннисом 18-летнего испанца.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,0) за 2.01.

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    Сун Ву Квон — Алькарас: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Квона с разгромным счетом?
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