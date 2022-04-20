Испанец Карлос Алькарас сыграет против южнокорейца Сун Ву Квона во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 12:00 мск. Сун Ву Квон — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Квон

Квон в первом круге выиграл у француза Бенуа Пэра — 6:4, 6:4. В принципе, ничего особенного, француз с некоторых пор снова выходит на корт с непонятным настроением.

В Монте-Карло Квон не смог пройти квалификацию. В первом же раунде отбора южнокорейский теннисист уступил Бернабе Сапате-Миральесу.

В марте Квон неудачно выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, вылетев в обоих случаях после первого раунда. 71-я ракетка мира проиграл Ласло Дьере и Брэндону Накашиме.

Примечательно, что в текущем сезоне Квон еще ни разу не выигрывал на уровне ATP хотя бы два матча подряд.

Алькарас

Алькарас тем временем приехал в Барселону после неудачного «Мастерса» в Монте-Карло.

Карлос не сумел подтвердить статус одного из фаворитов, проиграв в первом же матче Себастьяну Корде.

Результат, с одной стороны, неожиданный, особенно на фоне недавнего триумфа испанца в Майами, но соперник действительно играл очень классно.

Все прогнозы на теннис

По словам Алькараса, в этом поражении нет никакой драмы, ему банально не хватило игровой практики на грунте.

Прогноз и ставка

На Квона в этом матче можно поставить за 9.40, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

Как ни крути, а рассчитывать здесь на сенсацию не приходится. Кореец не справится с агрессивным теннисом 18-летнего испанца.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,0) за 2.01.