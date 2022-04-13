Корда
Корда стартовал с победы над Ботиком ван де Зандшульпом. Американцу оказалось достаточно двух сетов — 7:5, 6:4.
Ключевым моментом стала классная игра Себастьяна на приеме. На своей подаче он тоже немало ошибался, но на чужой действовал безупречно, благодаря чему и вышел в следующий раунд.
Корда подтвердил, что иногда может демонстрировать классный теннис не только на харде, но и на грунте. Например, в прошлом сезоне 21-летний американец выиграл турнир в итальянской Парме. Хотя до этого у него были, в основном, поражения на этом покрытии.
Алькарас
Алькарас тем временем находится на максимально близком расстоянии от топ-10. После победы на «Мастерсе» в Майами испанец поднялся на 11-ю строчку.
Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что в туре наконец-то появился игрок, который может стать достойной заменой поколению Рафы Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федереа.
В Майами среди тех, кого обыграл 18-летний Алькарас, оказались Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач и Каспер Руд.
Но в контексте предстоящей встречи с Кордой важно добавить, что в феврале Алькарас успел выиграть грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро.
Прогноз и ставка
На Корду в этом матче можно поставить за 4.15, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.25.
В конце прошлого года Карлос уверенно выиграл у американца в финале молодежного Итогового турнира.
Корда, безусловно, настроен на реванш. Возможно, это когда-то случится, но точно не в предстоящем матче.
Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корды меньше 8,5 за 1.95.