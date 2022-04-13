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    Алькарас обыграет Корду с разгромным счетом?

    Корда — Алькарас. Прогноз (к. 1.95) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Корда — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Корда

    Корда стартовал с победы над Ботиком ван де Зандшульпом. Американцу оказалось достаточно двух сетов — 7:5, 6:4.

    Ключевым моментом стала классная игра Себастьяна на приеме. На своей подаче он тоже немало ошибался, но на чужой действовал безупречно, благодаря чему и вышел в следующий раунд.

    Корда подтвердил, что иногда может демонстрировать классный теннис не только на харде, но и на грунте. Например, в прошлом сезоне 21-летний американец выиграл турнир в итальянской Парме. Хотя до этого у него были, в основном, поражения на этом покрытии.

    Алькарас

    Алькарас тем временем находится на максимально близком расстоянии от топ-10. После победы на «Мастерсе» в Майами испанец поднялся на 11-ю строчку.

    Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что в туре наконец-то появился игрок, который может стать достойной заменой поколению Рафы Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федереа.

    В Майами среди тех, кого обыграл 18-летний Алькарас, оказались Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач и Каспер Руд.

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    Но в контексте предстоящей встречи с Кордой важно добавить, что в феврале Алькарас успел выиграть грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 4.15, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.25.

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    В конце прошлого года Карлос уверенно выиграл у американца в финале молодежного Итогового турнира.

    Корда, безусловно, настроен на реванш. Возможно, это когда-то случится, но точно не в предстоящем матче.

    Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корды меньше 8,5 за 1.95.

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    Корда — Алькарас: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Корду с разгромным счетом?
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