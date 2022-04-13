Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Корда — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Корда стартовал с победы над Ботиком ван де Зандшульпом. Американцу оказалось достаточно двух сетов — 7:5, 6:4.

Ключевым моментом стала классная игра Себастьяна на приеме. На своей подаче он тоже немало ошибался, но на чужой действовал безупречно, благодаря чему и вышел в следующий раунд.

Корда подтвердил, что иногда может демонстрировать классный теннис не только на харде, но и на грунте. Например, в прошлом сезоне 21-летний американец выиграл турнир в итальянской Парме. Хотя до этого у него были, в основном, поражения на этом покрытии.

Алькарас

Алькарас тем временем находится на максимально близком расстоянии от топ-10. После победы на «Мастерсе» в Майами испанец поднялся на 11-ю строчку.

Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что в туре наконец-то появился игрок, который может стать достойной заменой поколению Рафы Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федереа.

В Майами среди тех, кого обыграл 18-летний Алькарас, оказались Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач и Каспер Руд.

Все прогнозы на теннис

Но в контексте предстоящей встречи с Кордой важно добавить, что в феврале Алькарас успел выиграть грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 4.15, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.25.

В конце прошлого года Карлос уверенно выиграл у американца в финале молодежного Итогового турнира.

Корда, безусловно, настроен на реванш. Возможно, это когда-то случится, но точно не в предстоящем матче.

Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корды меньше 8,5 за 1.95.