Финн Эмиль Руусувуори сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Руусувуори — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Руусувуори попал в основную сетку через квалификацию. После победы над Джанлукой Маджером финн выиграл у Флавио Коболли.

У Эмиля было несколько удачных турниров в самом начале сезона. В Мельбурне ему удалось дойти до полуфинала, а в Пуне — до финала.

Интересно, что в этом году Руусувуори не смог пройти первый круг только на Открытом чемпионате Австралии.

Но также стоит отметить, что после турнира в Пуне они ни разу не выигрывал два матча подряд.

Гарин

Для Гарина, который не так давно входил в топ-20, а сейчас занимает в рейтинге 31-е место, сезон пока что складывается неудачно.

На прошлой неделе чилиец дошел до полуфинала в Хьюстоне, но до этого у него была серия провалов.

И самое удивительное, что Гарин разочаровывал как раз на грунте, на своем любимом покрытии.

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Кристиан в феврале не выиграл ни одного матча на турнирах в Кордове, Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Для него это, можно сказать, потрясение.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 2.26, победу Гарина букмекеры предлагают за 1.67.

Если судить по недавнему турниру в Хьюстоне, то получается, что Гарин постепенно приходит в себя.

Ну и в целом понятно, что на грунте Руусувуори будет сложно оставить чилийца.

Ставка — победа Гарина в двух сетах за 2.43.