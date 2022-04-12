ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сможет ли Руусувуори воспользоваться проблемами Гарина?

    Руусувуори — Гарин. Прогноз (к. 2.43) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Руусувуори — Гарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Руусувуори
    Финн Эмиль Руусувуори сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Руусувуори — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руусувуори

    Руусувуори попал в основную сетку через квалификацию. После победы над Джанлукой Маджером финн выиграл у Флавио Коболли.

    У Эмиля было несколько удачных турниров в самом начале сезона. В Мельбурне ему удалось дойти до полуфинала, а в Пуне — до финала.

    Интересно, что в этом году Руусувуори не смог пройти первый круг только на Открытом чемпионате Австралии.

    Но также стоит отметить, что после турнира в Пуне они ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Гарин

    Для Гарина, который не так давно входил в топ-20, а сейчас занимает в рейтинге 31-е место, сезон пока что складывается неудачно.

    На прошлой неделе чилиец дошел до полуфинала в Хьюстоне, но до этого у него была серия провалов.

    И самое удивительное, что Гарин разочаровывал как раз на грунте, на своем любимом покрытии.

    Все прогнозы на теннис

    Кристиан в феврале не выиграл ни одного матча на турнирах в Кордове, Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Для него это, можно сказать, потрясение.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 2.26, победу Гарина букмекеры предлагают за 1.67.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Если судить по недавнему турниру в Хьюстоне, то получается, что Гарин постепенно приходит в себя.

    Ну и в целом понятно, что на грунте Руусувуори будет сложно оставить чилийца.

    Ставка — победа Гарина в двух сетах за 2.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Музетти — Пэр
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Руне — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Руусувуори — Гарин: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руусувуори воспользоваться проблемами Гарина?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры