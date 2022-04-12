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    Карацев снова разочарует?

    Руне — Карацев. Прогноз (к. 2.51) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:00 мск. Руне — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руне

    Руне попал в основную сетку через квалификацию. В отборе 18-летний теннисист одержал две уверенные победы — над Раду Алботом и Раду Алботом.

    А перед этим Хольгер выиграл «челленджер» в итальянском Сан-Ремо. Это была репетиция перед «Мастером» в Монте-Карло.

    В этом сезоне свою первую победу на уровне ATP Руне одержал только в середине марта, когда выиграл у Зизу Бергса в Марселе.

    Но зато уже в середине марта датчанин прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Карацев

    Карацев тем временем после недавних неудач опустился в рейтинге на 30-е место, хотя еще совсем недавно был на 14-й строчке.

    После Открытого чемпионата Австралии Аслан провалил, по сути, все турниры.

    Исключением в этом плане можно считать разве что выход во второй круг в Майами. После победы над Уго Умбером россиянин уступил в напряженном матче Хуберту Хуркачу.

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    Сложно сказать, как будет дальше, но есть все основания полагать, что Карацев и дальше терять позиции в рейтинге. Помимо игровых, добавили, по всей видимости, еще и психологические проблемы.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.71, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.19.

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    В середине февраля Аслан с трудом выиграл у Хольгера в Марселе. Если первый сет прошел относительно спокойно, то во втором россиянин дожал талантливого датчанина только на тай-брейке.

    В предстоящем матче будет еще сложнее. Дело в том, что Руне опасен как раз на грунте. Карацев тоже порой здорово играет на этом покрытии, можно вспомнить хотя бы прошлогоднюю победу над Новаком Джоковичем, но проблема в том, что он сейчас не играет на таком уровне.

    Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.51.

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    Руне — Карацев: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на теннис. Карацев снова разочарует?
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