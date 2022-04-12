Россиянин Аслан Карацев сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:00 мск. Руне — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Руне попал в основную сетку через квалификацию. В отборе 18-летний теннисист одержал две уверенные победы — над Раду Алботом и Раду Алботом.

А перед этим Хольгер выиграл «челленджер» в итальянском Сан-Ремо. Это была репетиция перед «Мастером» в Монте-Карло.

В этом сезоне свою первую победу на уровне ATP Руне одержал только в середине марта, когда выиграл у Зизу Бергса в Марселе.

Но зато уже в середине марта датчанин прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Карацев

Карацев тем временем после недавних неудач опустился в рейтинге на 30-е место, хотя еще совсем недавно был на 14-й строчке.

После Открытого чемпионата Австралии Аслан провалил, по сути, все турниры.

Исключением в этом плане можно считать разве что выход во второй круг в Майами. После победы над Уго Умбером россиянин уступил в напряженном матче Хуберту Хуркачу.

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Сложно сказать, как будет дальше, но есть все основания полагать, что Карацев и дальше терять позиции в рейтинге. Помимо игровых, добавили, по всей видимости, еще и психологические проблемы.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.71, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.19.

В середине февраля Аслан с трудом выиграл у Хольгера в Марселе. Если первый сет прошел относительно спокойно, то во втором россиянин дожал талантливого датчанина только на тай-брейке.

В предстоящем матче будет еще сложнее. Дело в том, что Руне опасен как раз на грунте. Карацев тоже порой здорово играет на этом покрытии, можно вспомнить хотя бы прошлогоднюю победу над Новаком Джоковичем, но проблема в том, что он сейчас не играет на таком уровне.

Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.51.