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    Сонего воспользуется плохой формой Ивашко?

    Сонего — Ивашко. Прогноз (к. 2.01) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2022 года

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    Лоренцо Сонего
    Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против белоруса Ильи Ивашко в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Сонего — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонего

    Для Сонего это будет уже далеко не первый матч на грунте в текущем сезоне. В феврале итальянец успел сыграть сразу на трех турнирах с этим покрытием.

    Сначала Лоренцо выиграл один матч в Кордове, далее был турнир в Буэнос-Айресе, где он дошел до полуфинала.

    В Рио-де-Жанейро после разгромной победы над Ласло Дьере Сонего проиграл еще одному сербу — Миомиру Кецмановичу.

    На следующих турнирах — в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами — Лоренцо не прошел ни одного раунда.

    В 2019 году Сонего дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

    Ивашко

    Ивашко в прошлом месяце не смог выступить на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, снова столкнувшись с проблемами.

    Белорусский теннисист ранее пропустил весь январь. Возвращение на корт состоялось в феврале. В первом матче Илья проиграл Маккензи Макдональду на турнире в Монпелье.

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    В Роттердаме Ивашко прошел один раунд, выиграв у Ллойда Харриса. А в Марселе ему удалось дойти до четвертьфинала.

    В Дубае Ивашко сразу же проиграл южнокорейцу Сун Ву Квону.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 1.44, победу Ивашко букмекеры предлагают за 2.87.

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    В прошлом году Ивашко неплохо провел несколько турниров на грунте, в том числе в Барселоне, где он был близок к победе над Рафаэлем Надалем.

    Но сейчас акцент надо делать на том, что белорус, похоже, далек от оптимальной формы. Плюс Сонего опасен как раз на грунте.

    Ставка — победа Сонего в двух сетах за 2.01.

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    Сонего — Ивашко: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на теннис. Сонего воспользуется плохой формой Ивашко?
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