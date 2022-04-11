Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против белоруса Ильи Ивашко в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Сонего — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Для Сонего это будет уже далеко не первый матч на грунте в текущем сезоне. В феврале итальянец успел сыграть сразу на трех турнирах с этим покрытием.

Сначала Лоренцо выиграл один матч в Кордове, далее был турнир в Буэнос-Айресе, где он дошел до полуфинала.

В Рио-де-Жанейро после разгромной победы над Ласло Дьере Сонего проиграл еще одному сербу — Миомиру Кецмановичу.

На следующих турнирах — в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами — Лоренцо не прошел ни одного раунда.

В 2019 году Сонего дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

Ивашко

Ивашко в прошлом месяце не смог выступить на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, снова столкнувшись с проблемами.

Белорусский теннисист ранее пропустил весь январь. Возвращение на корт состоялось в феврале. В первом матче Илья проиграл Маккензи Макдональду на турнире в Монпелье.

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В Роттердаме Ивашко прошел один раунд, выиграв у Ллойда Харриса. А в Марселе ему удалось дойти до четвертьфинала.

В Дубае Ивашко сразу же проиграл южнокорейцу Сун Ву Квону.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 1.44, победу Ивашко букмекеры предлагают за 2.87.

В прошлом году Ивашко неплохо провел несколько турниров на грунте, в том числе в Барселоне, где он был близок к победе над Рафаэлем Надалем.

Но сейчас акцент надо делать на том, что белорус, похоже, далек от оптимальной формы. Плюс Сонего опасен как раз на грунте.

Ставка — победа Сонего в двух сетах за 2.01.