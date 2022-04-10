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    Фучовичу и Харрису понадобится третий сет?

    Фучович — Харрис. Прогноз (к. 2.45) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Харрис
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    Мартон Фучович
    Венгр Мартон Фучович сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:00 мск. Фучович — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фучович

    Для Фучовича предстоящий матч будет первым на грунте в этом сезоне, до этого он играл только на харде.

    Наибольших успехов Мартон добился в Роттердаме и Дохе — в обоих случаях ему удалось дойти до четвертьфинала.

    В марте Фучович не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе и дошел до второго круга в Майами.

    В прошлом сезоне Фучович ни разу не проходил дальше второго круга на грунтовых турнирах.

    Харрис

    Харрис пока тоже ни разу не играл на грунте в этом году. И вообще, судя по предыдущим сезонам, его не очень привлекает это покрытие.

    Например, в прошлом году Ллойд сыграл только на четырех грунтовых турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос». Правда, тут стоит отметить, что в Париже ему даже удалось пройти один раунд.

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    Харрис плохо начал текущий сезон, но постепенно разыгрался. В конце марта южноафриканский теннисист прошел три круга в Майами, а перед этим выиграл один матч в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.48, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.73.

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    В середине февраля Фучович выиграл у Харриса на турнире в Дохе. Венгру хватило двух сетов, но это был максимально напряженный матч. Таким, скорее вссего, будет и предстоящий.

    Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном гейме будет тай-брейк за 2.45.

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    Фучович — Харрис: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на теннис. Фучовичу и Харрису понадобится третий сет?
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