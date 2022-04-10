Венгр Мартон Фучович сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:00 мск. Фучович — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фучович

Для Фучовича предстоящий матч будет первым на грунте в этом сезоне, до этого он играл только на харде.

Наибольших успехов Мартон добился в Роттердаме и Дохе — в обоих случаях ему удалось дойти до четвертьфинала.

В марте Фучович не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе и дошел до второго круга в Майами.

В прошлом сезоне Фучович ни разу не проходил дальше второго круга на грунтовых турнирах.

Харрис

Харрис пока тоже ни разу не играл на грунте в этом году. И вообще, судя по предыдущим сезонам, его не очень привлекает это покрытие.

Например, в прошлом году Ллойд сыграл только на четырех грунтовых турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос». Правда, тут стоит отметить, что в Париже ему даже удалось пройти один раунд.

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Харрис плохо начал текущий сезон, но постепенно разыгрался. В конце марта южноафриканский теннисист прошел три круга в Майами, а перед этим выиграл один матч в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.48, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.73.

В середине февраля Фучович выиграл у Харриса на турнире в Дохе. Венгру хватило двух сетов, но это был максимально напряженный матч. Таким, скорее вссего, будет и предстоящий.

Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном гейме будет тай-брейк за 2.45.