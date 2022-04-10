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    Сможет ли Давидович-Фокина обыграть Хирона в двух сетах?

    Давидович-Фокина — Хирон. Прогноз (к. 1.91) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2022 года

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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Маркоса Хирона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. Давидович-Фокина — Хирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина начал грунтовый турнир с поражения от Федерико Кории в первом круге турнира в Марракеше. Упорный, по сути, равный матч, но аргентинец чуть лучше провел третий сет.

    Пока что более-менее успешным для Алехандро стал турнир в Дохе. Здесь он дошел до четвертьфинала.

    А вот на остальных турнирах Давидович-Фокина больше одного раунда не проходил.
    Стоит также добавить, что в прошлом году Давидович-Фокина очень удачно выступил в Монте-Карло, дойдя до четвертьфинала.

    Хирон

    Хирон тем временем начал грунтовую часть сезона в Хьюстоне. Американец в первом же матче уступил Фрэнсису Тиафо.

    В марте Маркос не выиграл ни одного матча ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Сначала он проиграл Лоренцо Музетти, а потом Мартону Фучовичу.

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    Главным достижением Хирона в этом году пока что остается выход в полуфинал в Далласе. И самое интересное, что в четвертьфинале 28-летний теннисист выиграл у Тейлора Фрица, который вскоре после этого взял титул в Индиан-Уэллсе.

    Хирон впервые сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Хирона букмекеры предлагают за 3.15.

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    На этот раз у Алехандро не должно быть больших проблем. Хирон все-таки очень редко играет на грунте, это не его покрытие. А испанец в прошлом сезоне смог дойти до четвертьфинала даже на «Ролан Гаррос».

    Ставка — победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 1.91.

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    Давидович-Фокина — Хирон: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Давидович-Фокина обыграть Хирона в двух сетах?
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