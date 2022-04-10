Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Маркоса Хирона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. Давидович-Фокина — Хирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина начал грунтовый турнир с поражения от Федерико Кории в первом круге турнира в Марракеше. Упорный, по сути, равный матч, но аргентинец чуть лучше провел третий сет.

Пока что более-менее успешным для Алехандро стал турнир в Дохе. Здесь он дошел до четвертьфинала.

А вот на остальных турнирах Давидович-Фокина больше одного раунда не проходил.

Стоит также добавить, что в прошлом году Давидович-Фокина очень удачно выступил в Монте-Карло, дойдя до четвертьфинала.

Хирон

Хирон тем временем начал грунтовую часть сезона в Хьюстоне. Американец в первом же матче уступил Фрэнсису Тиафо.

В марте Маркос не выиграл ни одного матча ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Сначала он проиграл Лоренцо Музетти, а потом Мартону Фучовичу.

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Главным достижением Хирона в этом году пока что остается выход в полуфинал в Далласе. И самое интересное, что в четвертьфинале 28-летний теннисист выиграл у Тейлора Фрица, который вскоре после этого взял титул в Индиан-Уэллсе.

Хирон впервые сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Хирона букмекеры предлагают за 3.15.

На этот раз у Алехандро не должно быть больших проблем. Хирон все-таки очень редко играет на грунте, это не его покрытие. А испанец в прошлом сезоне смог дойти до четвертьфинала даже на «Ролан Гаррос».

Ставка — победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 1.91.