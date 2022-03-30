Бадоса
У Бадосы был небольшой спад, после Australian Open она неудачно выступила в Дубае и Дохе, но черная полоса позади.
В середине марта Паула дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, где в прошлом году взяла титул. На этот раз сыграть в решающем матче ей не позволила Мария Саккари.
На текущем турнире Бадоса легко выиграла три предыдущих матча. Испанская теннисистка одержала победы над Мари Боузковой, Юлией Путинцевой и Линдой Фрухвиртовой, при этом не отдав ни одного сета.
Пегула
У Пегулы пока тоже не было сложных матчей. Американка начала с победы над Слоан Стивенс, после чего выиграла у Елены Рыбакиной.
В четвертом раунде соперницей Джессики стала Ангелина Калинина. Украинка проиграла первый сет со счетом 0:6, после чего решила сняться.
Главным достижением Пегулы в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. На остальных турнирах она выступала гораздо хуже.
Прогноз и ставка
На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.59, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.49.
Сложный матч, но Бадоса все-таки действительно играет чуть лучше. Пегула же крайне нестабильна. Возможно, все решится только в третьем сете, но в полуфинал, скорее всего, выйдет испанская теннисистка.
Ставка — победа Бадосы + тотоал геймов больше 17,5 за 2.07.