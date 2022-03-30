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    Хватит ли Бадосе и Пегуле двух сетов?

    Бадоса — Пегула. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Майами 30 марта 2022 года

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    Паула Бадоса
    Испанка Паула Бадоса сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 20:00 мск. Бадоса — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 30 Марта 2022 года

    Бадоса

    У Бадосы был небольшой спад, после Australian Open она неудачно выступила в Дубае и Дохе, но черная полоса позади.

    В середине марта Паула дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, где в прошлом году взяла титул. На этот раз сыграть в решающем матче ей не позволила Мария Саккари.

    На текущем турнире Бадоса легко выиграла три предыдущих матча. Испанская теннисистка одержала победы над Мари Боузковой, Юлией Путинцевой и Линдой Фрухвиртовой, при этом не отдав ни одного сета.

    Пегула

    У Пегулы пока тоже не было сложных матчей. Американка начала с победы над Слоан Стивенс, после чего выиграла у Елены Рыбакиной.

    В четвертом раунде соперницей Джессики стала Ангелина Калинина. Украинка проиграла первый сет со счетом 0:6, после чего решила сняться.

    Все прогнозы на теннис

    Главным достижением Пегулы в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. На остальных турнирах она выступала гораздо хуже.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.59, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.49.

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    Сложный матч, но Бадоса все-таки действительно играет чуть лучше. Пегула же крайне нестабильна. Возможно, все решится только в третьем сете, но в полуфинал, скорее всего, выйдет испанская теннисистка.

    Ставка — победа Бадосы + тотоал геймов больше 17,5 за 2.07.

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    Бадоса — Пегула: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на теннис. Хватит ли Бадосе и Пегуле двух сетов?
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