Испанка Паула Бадоса сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 20:00 мск. Бадоса — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

У Бадосы был небольшой спад, после Australian Open она неудачно выступила в Дубае и Дохе, но черная полоса позади.

В середине марта Паула дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, где в прошлом году взяла титул. На этот раз сыграть в решающем матче ей не позволила Мария Саккари.

На текущем турнире Бадоса легко выиграла три предыдущих матча. Испанская теннисистка одержала победы над Мари Боузковой, Юлией Путинцевой и Линдой Фрухвиртовой, при этом не отдав ни одного сета.

Пегула

У Пегулы пока тоже не было сложных матчей. Американка начала с победы над Слоан Стивенс, после чего выиграла у Елены Рыбакиной.

В четвертом раунде соперницей Джессики стала Ангелина Калинина. Украинка проиграла первый сет со счетом 0:6, после чего решила сняться.

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Главным достижением Пегулы в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. На остальных турнирах она выступала гораздо хуже.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.59, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.49.

Сложный матч, но Бадоса все-таки действительно играет чуть лучше. Пегула же крайне нестабильна. Возможно, все решится только в третьем сете, но в полуфинал, скорее всего, выйдет испанская теннисистка.

Ставка — победа Бадосы + тотоал геймов больше 17,5 за 2.07.