Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. Синнер — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер во вторник одержал победу над Ником Кирьосом. Матч получился напряженным, но все равно далеко не таким, как ожидалось.

Австралиец в этот день был не в настроении. Из-за собственных ошибок Ник в итоге стал скандалить с судьей, с болельщиками, и Янник блестяще воспользовался нервозностью соперника.

Два предыдущих матча в Майами были не менее простыми для Синнера. И Эмиля Руусувуори, и Пабло Каррено-Бусту ему удалось дожать только в третьем сете.

В текущем сезоне Синнер пока не выиграл ни одного турнира.

Серундоло

Серундоло тем временем можно смело назвать главным открытием текущего турнира.

До «Мастерса» в Майами аргентинец в этом сезоне не выиграл ни одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.

Здесь же у него уже целая коллекция побед над серьезными соперниками. В первом круге Франсиско выиграл у Таллона Грикспора, после чего разобрался с Райли Опелкой.

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В третьем круге снова сенсация — 23-летний теннисист обыграл Гаэля Монфиса, при этом отдав французу лишь пять геймов.

А в четвертом раунде Серундоло одержал волевую победу над Фрэнсисом Тиафо.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.21, победу Серундоло букмекеры предлагают за 4.90.

Аргентинец, конечно, здорово всех удивил, но сказка подходит к концу. В отличие от предыдущих соперников, Синнер будет максимально настроен на матч против Серундоло, который действительно очень редко играет на твердом покрытии.

Ставка — победа Синнера с форой (-5,0) за 1.93.