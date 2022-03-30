ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям Валерий КарпинУходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта Криштиану Роналду и Бруну ФернандешФернандеш повел команду за собой. Португалия выступит на ЧМ в Катаре
  • 08:51
    • Малкин — рекордсмен НХЛ по количеству голевых передач среди россиян
  • 07:10
    • Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
  • 06:56
    • Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
  • 23:48
    • Польша обыграла Швецию и пробилась на ЧМ-2022
  • 23:42
    • Дубль Фернандеша вывел Португалию на ЧМ в Катаре
  • 22:27
    • Paribet запустился на платформе Фонбета
  • 03:53
    • Bettery предлагает фрибет 1500 рублей клиентам закрывшихся БК
    Все новости спорта

    Синнер тоже не справится с Серундоло?

    Синнер — Серундоло. Прогноз (к. 1.93) и ставки на «Мастерс» в Майами 30 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Серундоло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. Синнер — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 30 Марта 2022 года
    Янник Синнер (Италия)
  • Майами. Мужчины
    •  Янник Синнер (Италия) 22:00 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo
  • Майами. Мужчины
    •

    Синнер

    Синнер во вторник одержал победу над Ником Кирьосом. Матч получился напряженным, но все равно далеко не таким, как ожидалось.

    Австралиец в этот день был не в настроении. Из-за собственных ошибок Ник в итоге стал скандалить с судьей, с болельщиками, и Янник блестяще воспользовался нервозностью соперника.

    Два предыдущих матча в Майами были не менее простыми для Синнера. И Эмиля Руусувуори, и Пабло Каррено-Бусту ему удалось дожать только в третьем сете.

    В текущем сезоне Синнер пока не выиграл ни одного турнира.

    Серундоло

    Серундоло тем временем можно смело назвать главным открытием текущего турнира.

    До «Мастерса» в Майами аргентинец в этом сезоне не выиграл ни одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.

    Здесь же у него уже целая коллекция побед над серьезными соперниками. В первом круге Франсиско выиграл у Таллона Грикспора, после чего разобрался с Райли Опелкой.

    Все прогнозы на теннис

    В третьем круге снова сенсация — 23-летний теннисист обыграл Гаэля Монфиса, при этом отдав французу лишь пять геймов.

    А в четвертом раунде Серундоло одержал волевую победу над Фрэнсисом Тиафо.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.21, победу Серундоло букмекеры предлагают за 4.90.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Аргентинец, конечно, здорово всех удивил, но сказка подходит к концу. В отличие от предыдущих соперников, Синнер будет максимально настроен на матч против Серундоло, который действительно очень редко играет на твердом покрытии.

    Ставка — победа Синнера с форой (-5,0) за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бадоса — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Квитова — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Серундоло: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на теннис. Синнер тоже не справится с Серундоло?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры