Синнер
Синнер во вторник одержал победу над Ником Кирьосом. Матч получился напряженным, но все равно далеко не таким, как ожидалось.
Австралиец в этот день был не в настроении. Из-за собственных ошибок Ник в итоге стал скандалить с судьей, с болельщиками, и Янник блестяще воспользовался нервозностью соперника.
Два предыдущих матча в Майами были не менее простыми для Синнера. И Эмиля Руусувуори, и Пабло Каррено-Бусту ему удалось дожать только в третьем сете.
В текущем сезоне Синнер пока не выиграл ни одного турнира.
Серундоло
Серундоло тем временем можно смело назвать главным открытием текущего турнира.
До «Мастерса» в Майами аргентинец в этом сезоне не выиграл ни одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.
Здесь же у него уже целая коллекция побед над серьезными соперниками. В первом круге Франсиско выиграл у Таллона Грикспора, после чего разобрался с Райли Опелкой.
В третьем круге снова сенсация — 23-летний теннисист обыграл Гаэля Монфиса, при этом отдав французу лишь пять геймов.
А в четвертом раунде Серундоло одержал волевую победу над Фрэнсисом Тиафо.
Прогноз и ставка
На Синнера в этом матче можно поставить за 1.21, победу Серундоло букмекеры предлагают за 4.90.
Аргентинец, конечно, здорово всех удивил, но сказка подходит к концу. В отличие от предыдущих соперников, Синнер будет максимально настроен на матч против Серундоло, который действительно очень редко играет на твердом покрытии.
Ставка — победа Синнера с форой (-5,0) за 1.93.