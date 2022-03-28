Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против американки Кори Гауфф в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:00 мск. Гауфф — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гауфф

Гауфф начала турнир с двух побед на теннисистками из Китая. Сначала она выиграла у Ван Цян, а потом у Чжан Шуай.

И надо сказать, что оба матча получились максимально сложными, несмотря на то, что Кори выиграла в пределах двух сетов.

В Индиан-Уэллсе 18-летняя американка после победы над Клер Лью уступила Симоне Халеп.

Кроме того, Гауфф проиграла Марии Саккари в четвертьфинале в Дохе. То есть против теннисной элиты ей пока все-таки тяжело играть.

Швентек

Швентек по итогам турнира станет первой ракеткой мира. Это случится в том числе благодаря тому, что Эшли Барти на прошлой неделе неожиданно объявила о завершении карьеры.

Теперь, чтобы стать первой, Иге необязательно выигрывать турнир в Майами.

Хотя есть подозрение, что остановить польскую теннисистку будет крайне сложно. В конце февраля Швентек взяла титул в Дохе, а потом выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе.

Все прогнозы на теннис

На текущем турнире Ига разгромила Викторию Голубич и Мэдисон Брэнгл, отдав соперницам в общей сложности лишь пять геймов.

Прогноз и ставка

На Гауфф в этом матче можно поставить за 4.90, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.21.

Несмотря на все свои способности, американка вряд ли станет серьезной преградой для польской теннисистки. Швентек на данный момент «номер один» в женском туре. Это даже не обсуждается.

Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-5,0) за 1.82.