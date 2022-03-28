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    Сможет ли Гауфф удивить Швентек?

    Гауфф — Швентек. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Майами 28 марта 2022 года

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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против американки Кори Гауфф в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:00 мск. Гауфф — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 28 Марта 2022 года
    Кори Гауфф (США)
  • Майами. Женщины
    •  Кори Гауфф (США) 22:00 Ига Свёнтек (Польша) Ига Свёнтек (Польша)
  • Майами. Женщины
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    Гауфф

    Гауфф начала турнир с двух побед на теннисистками из Китая. Сначала она выиграла у Ван Цян, а потом у Чжан Шуай.

    И надо сказать, что оба матча получились максимально сложными, несмотря на то, что Кори выиграла в пределах двух сетов.

    В Индиан-Уэллсе 18-летняя американка после победы над Клер Лью уступила Симоне Халеп.

    Кроме того, Гауфф проиграла Марии Саккари в четвертьфинале в Дохе. То есть против теннисной элиты ей пока все-таки тяжело играть.

    Швентек

    Швентек по итогам турнира станет первой ракеткой мира. Это случится в том числе благодаря тому, что Эшли Барти на прошлой неделе неожиданно объявила о завершении карьеры.

    Теперь, чтобы стать первой, Иге необязательно выигрывать турнир в Майами.

    Хотя есть подозрение, что остановить польскую теннисистку будет крайне сложно. В конце февраля Швентек взяла титул в Дохе, а потом выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе.

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    На текущем турнире Ига разгромила Викторию Голубич и Мэдисон Брэнгл, отдав соперницам в общей сложности лишь пять геймов.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно поставить за 4.90, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.21.

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    Несмотря на все свои способности, американка вряд ли станет серьезной преградой для польской теннисистки. Швентек на данный момент «номер один» в женском туре. Это даже не обсуждается.

    Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-5,0) за 1.82.

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    Гауфф — Швентек: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гауфф удивить Швентек?
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