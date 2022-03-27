ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф Языджи рвется в гонку бомбардировКто остановит «Зенит», выживет ли «Краснодар» и обгонит ли Языджи Дзюбу? «Барселона» на 12 очков отстает от «Реала» с матчем в запасе«Реал», «Барселона» или «Севилья»: кто станет чемпионом Италия во второй раз кряду не сыграет на чемпионате мираИтальянский футбол на рекордно низком уровне
  • 14:20
    • Терентьев стал чемпионом России 2022 года в коньковом спринте, победив Большунова
  • 14:27
    • «Авангард» заявил на пятый матч серии с «Металлургом» только шесть защитников
  • 14:17
    • «Рубин» объявил о приостановке контракта с Силвие Бегичем
  • 14:13
    • Наталья Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем
  • 14:04
    • ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Яковлева
  • 10:36
    • Азар может пропустить остаток сезона из-за операции на ноге
  • 07:14
    • Гагнидзе приостановил свой контракт с «Динамо» и перешел в польский клуб
    Все новости спорта

    Сможет ли Алькарас разгромить Фучовича?

    Фучович — Алькарас. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Майами 27 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Фучович — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 00:00 мск. Фучович — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2022 года
    Мартон Фучович (Венгрия)
  • Майами. Мужчины
    •  Мартон Фучович (Венгрия) 00:00 Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz
  • Майами. Мужчины
    •

    Фучович

    Фучович начал турнир с победы над Маркосом Хироном. Вопреки прогнозам, матч поучился не таким сложным как предполагалось.

    В Индиан-Уэллсе в начале месяца Мартон в первом же матче уступил американцу Маккензи Макдональду.

    На турнире в Дубае Фучович тоже вылетел после первого круга, уступив Денису Шаповалову. Единственный позитивный момент в этой истории заключается в том, что он все-таки боролся до последнего мяча.

    Пока что главными успехами Фучовича в текущем сезоне остаются два четвертьфинала — в Роттердаме и Дохе.

    В прошлом году Фучович дошел в Майами до третьего раунда.

    Алькарас

    Алькарас на прошлой неделе дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Теннисный мир в очередной раз убедился, кто уже в ближайшем будущем будет конкурировать с Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым за первое место в рейтинге.

    Несмотря на поражение от Рафаэля Надаля в полуфинале, Карлос провел невероятный турнир. 18-летний теннисист спокойно обыграл Маккензи Макдональда, Роберто Баутисту-Агута, Гаэля Монфиса и Кэмерона Норри.

    Все прогнозы на теннис

    А в матче с Надалем все решили детали. Если год назад король грунта не оставил шансов своему соотечественнику, то сейчас была абсолютно равная игра.

    Прогноз и ставка

    На Фучовича в этом матче можно поставить за 5.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.20.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В прошлом году Карлос обыграл Мартона на турнире в Уинстон-Сейлеме. Испанец тогда легко забрал первый и третий сеты, но при этом вторую партию отдал со счетом 0:6.

    С тех пор Алькарас значительно прибавил, добился феноменального прогресса, и поэтому нет никаких сомнений, что на этот раз ему хватит для победы двух сетов.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-4,5) за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Велес — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч КамАЗ — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Медведев — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Пол -Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Белоруссия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кубань — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Индия — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фучович — Алькарас: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас разгромить Фучовича?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры