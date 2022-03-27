Испанец Карлос Алькарас сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 00:00 мск. Фучович — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фучович

Фучович начал турнир с победы над Маркосом Хироном. Вопреки прогнозам, матч поучился не таким сложным как предполагалось.

В Индиан-Уэллсе в начале месяца Мартон в первом же матче уступил американцу Маккензи Макдональду.

На турнире в Дубае Фучович тоже вылетел после первого круга, уступив Денису Шаповалову. Единственный позитивный момент в этой истории заключается в том, что он все-таки боролся до последнего мяча.

Пока что главными успехами Фучовича в текущем сезоне остаются два четвертьфинала — в Роттердаме и Дохе.

В прошлом году Фучович дошел в Майами до третьего раунда.

Алькарас

Алькарас на прошлой неделе дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Теннисный мир в очередной раз убедился, кто уже в ближайшем будущем будет конкурировать с Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым за первое место в рейтинге.

Несмотря на поражение от Рафаэля Надаля в полуфинале, Карлос провел невероятный турнир. 18-летний теннисист спокойно обыграл Маккензи Макдональда, Роберто Баутисту-Агута, Гаэля Монфиса и Кэмерона Норри.

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А в матче с Надалем все решили детали. Если год назад король грунта не оставил шансов своему соотечественнику, то сейчас была абсолютно равная игра.

Прогноз и ставка

На Фучовича в этом матче можно поставить за 5.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.20.

В прошлом году Карлос обыграл Мартона на турнире в Уинстон-Сейлеме. Испанец тогда легко забрал первый и третий сеты, но при этом вторую партию отдал со счетом 0:6.

С тех пор Алькарас значительно прибавил, добился феноменального прогресса, и поэтому нет никаких сомнений, что на этот раз ему хватит для победы двух сетов.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-4,5) за 1.82.