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    Норри тоже проиграет Гастону?

    Гастон — Норри. Прогноз (к. 1.86) и ставки на «Мастерс» в Майами 27 марта 2022 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против француза Уго Гастона в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 18:00 мск. Гастон — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2022 года
    Hugo Gaston
  • Майами. Мужчины
    •  Hugo Gaston 16:00 Кэмерон Норри (Великобритания) Кэмерон Норри (Великобритания)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Гастон

    Гастон впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. До этого у него было серия неудачных турниров.

    Исключением можно назвать разве что турнир в Марселе, где французу удалось пройти первый круг.

    В Майами Уго стартовал с разгромной победы над американцем Эмилио Навой. А уже в следующем матче 21-летний теннисист выиграл у Джона Изнера. И это, безусловно, сенсация, вряд ли кто-то предполагал, что Гастон сможет провести матч почти без ошибок.

    Норри

    Норри попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. В первом матче британец не без труда выиграл у талантливого соотечественника Джека Дрейпера. Обошлось без третьего сета, но встреча получилась непростой.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Кэмерон остановился после четвертьфинала. Британец проиграл Карлосу Алькарасу, по сути так и не сумев создать в матче хотя бы минимальную интригу.

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    Но в целом Норри классно проводит сезон. В феврале он выиграл турнир в Делрей-Бич и дошел до финала в Акапулько, где в решающем матче уступил Рафаэлю Надалю.

    Прогноз и ставка

    На Гастона в этом матче можно поставить за 6.15, победу Норри букмекеры предлагают за 1.14.

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    Несмотря на то, что француз только что обыграл Изнера, провел классный матч, — против Норри у него действительно немного шансов. Кэмерон играет гораздо разнообразнее, и для Гастона это станет проблемой.

    Ставка — победа Норри с форой по геймам (-5,0) за 1.86.

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    Гастон — Норри: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на теннис. Норри тоже проиграет Гастону?
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