Британец Кэмерон Норри сыграет против француза Уго Гастона в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 18:00 мск. Гастон — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гастон

Гастон впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP. До этого у него было серия неудачных турниров.

Исключением можно назвать разве что турнир в Марселе, где французу удалось пройти первый круг.

В Майами Уго стартовал с разгромной победы над американцем Эмилио Навой. А уже в следующем матче 21-летний теннисист выиграл у Джона Изнера. И это, безусловно, сенсация, вряд ли кто-то предполагал, что Гастон сможет провести матч почти без ошибок.

Норри

Норри попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. В первом матче британец не без труда выиграл у талантливого соотечественника Джека Дрейпера. Обошлось без третьего сета, но встреча получилась непростой.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Кэмерон остановился после четвертьфинала. Британец проиграл Карлосу Алькарасу, по сути так и не сумев создать в матче хотя бы минимальную интригу.

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Но в целом Норри классно проводит сезон. В феврале он выиграл турнир в Делрей-Бич и дошел до финала в Акапулько, где в решающем матче уступил Рафаэлю Надалю.

Прогноз и ставка

На Гастона в этом матче можно поставить за 6.15, победу Норри букмекеры предлагают за 1.14.

Несмотря на то, что француз только что обыграл Изнера, провел классный матч, — против Норри у него действительно немного шансов. Кэмерон играет гораздо разнообразнее, и для Гастона это станет проблемой.

Ставка — победа Норри с форой по геймам (-5,0) за 1.86.