Карацев
В карьере Карацева, похоже, снова началась затяжная черная полоса. На недавних турнирах Аслан играл крайне неудачно.
В связи с этим россиянин снова решил сменить тренера. С недавних пор он работает с Яном де Виттом, который до этого сотрудничал с Энди Марреем.
Что-то менять точно надо, поскольку в последнее время Карацев выглядел откровенно слабо.
После Открытого чемпионата Австралии Аслан выиграл лишь один из шести матчей. На четырех турнирах, в том числе в Дубае и Индиан-Уэллсе, он выбывал уже после стартового матча.
Умбер
Умбер тоже очень слабо проводит первую часть сезона. Перед турниром в Майами француз проиграл шесть матчей кряду.
Уго не смог пройти первый круг на Australian Open, в Монпелье, Роттердаме и Индиан-Уэллсе.
На текущем турнире Умбер наконец-то смог прервать неудачную серию, выиграв в первом раунде у Аляжа Бедене.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 1.68, победу Умбера букмекеры предлагают за 2.24.
Оба теннисиста в последнее время не впечатляют, но тут важно понимать, что Карацеву достался не самый простой соперник.
Несмотря на все проблемы, Умбер в этом году побеждал Даниила Медведева. В общем, будет сложно. Проблема Аслана заключается в том, что соперники, похоже, очень детально изучили его игру.
Ставка — победа Умбера за 2.24.