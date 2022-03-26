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    Сможет ли Карацев прервать серию поражений?

    Карацев — Умбер. Прогноз (к. 2.24) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2022 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Уго Умбера во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Карацев — Умбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2022 года
    Aslan Karatsev
  • Майами. Мужчины
    •  Aslan Karatsev 17:00 Уго Умбер (Франция) Уго Умбер (Франция)
  • Майами. Мужчины
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    Карацев

    В карьере Карацева, похоже, снова началась затяжная черная полоса. На недавних турнирах Аслан играл крайне неудачно.

    В связи с этим россиянин снова решил сменить тренера. С недавних пор он работает с Яном де Виттом, который до этого сотрудничал с Энди Марреем.

    Что-то менять точно надо, поскольку в последнее время Карацев выглядел откровенно слабо.

    После Открытого чемпионата Австралии Аслан выиграл лишь один из шести матчей. На четырех турнирах, в том числе в Дубае и Индиан-Уэллсе, он выбывал уже после стартового матча.

    Умбер

    Умбер тоже очень слабо проводит первую часть сезона. Перед турниром в Майами француз проиграл шесть матчей кряду.

    Уго не смог пройти первый круг на Australian Open, в Монпелье, Роттердаме и Индиан-Уэллсе.

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    На текущем турнире Умбер наконец-то смог прервать неудачную серию, выиграв в первом раунде у Аляжа Бедене.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.68, победу Умбера букмекеры предлагают за 2.24.

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    Оба теннисиста в последнее время не впечатляют, но тут важно понимать, что Карацеву достался не самый простой соперник.

    Несмотря на все проблемы, Умбер в этом году побеждал Даниила Медведева. В общем, будет сложно. Проблема Аслана заключается в том, что соперники, похоже, очень детально изучили его игру.

    Ставка — победа Умбера за 2.24.

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    Карацев — Умбер: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев прервать серию поражений?
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