ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно? Конкуренты встретятся 10 апреля«Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом
  • 19:27
    • «Трактор» разгромил «Салават» в Уфе, сравняв счет в серии
  • 19:16
    • СМИ: «Ак Барс» склоняется к замене Квартальнова на Билялетдинова
  • 18:09
    • Сакамото выиграла короткую программу ЧМ-2022, Хендрикс — 2-я
  • 16:47
    • Кроос: Матч с «Барселоной» нужно забыть. «Реал» был бандой неудачников
    Все новости спорта

    Костюк воспользуется проблемами Бенчич?

    Бенчич — Костюк. Прогноз (к. 2.10) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Бенчич — Костюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марта Костюк
    Украинка Марта Костюк сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Бенчич — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенчич

    Бенчич не очень удачно провела несколько недавних турниров. И по всей видимости, главная причина провалов — проблемы со здоровьем, которые возникли у швейцарской теннисистки после коронавируса. По ее словам, у нее до сих пор не все в порядке с легкими.

    Из-за этого Белинда в середине февраля отказалась от участия на турнире в Дубае, хотя перед этим ей удалось выиграть два матча в Санкт-Петербурге.

    В Дохе Бенчич сразу же проиграла датчанке Кларе Таусон, а в Индиан-Уэллсе уступила в стартовом матче эстонке Кайе Канепи.

    Лучшим результатом Бенчич в Майами остается выход в четвертый круг в 2015 году.

    Костюк

    Костюк тем временем начала турнир с победы над Элисон ван Эйтванк. Украинка проиграла первый сет, но в двух следующих партиях отдала бельгийке лишь три гейма.

    В Индиан-Уэллсе Марта тоже прошла первый раунд, после чего с треском проиграла Элизе Мертенс.

    Все прогнозы на теннис

    Интересно, что в этом сезоне Костюк смогла выиграть два матча подряд только на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.77, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    В обычной ситуации можно было бы поставить на Бенчич, но с учетом проблем, с которыми столкнулась швейцарская теннисистка после коронавируса, этого не стоит делать.

    У Костюк есть прекрасный шанс впервые в карьере дойти в Майами до третьего круга.

    Ставка — победа Костюк за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Кресси — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кирьос — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Эстония — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бенчич — Костюк: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на теннис. Костюк воспользуется проблемами Бенчич?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры