Украинка Марта Костюк сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Бенчич — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенчич

Бенчич не очень удачно провела несколько недавних турниров. И по всей видимости, главная причина провалов — проблемы со здоровьем, которые возникли у швейцарской теннисистки после коронавируса. По ее словам, у нее до сих пор не все в порядке с легкими.

Из-за этого Белинда в середине февраля отказалась от участия на турнире в Дубае, хотя перед этим ей удалось выиграть два матча в Санкт-Петербурге.

В Дохе Бенчич сразу же проиграла датчанке Кларе Таусон, а в Индиан-Уэллсе уступила в стартовом матче эстонке Кайе Канепи.

Лучшим результатом Бенчич в Майами остается выход в четвертый круг в 2015 году.

Костюк

Костюк тем временем начала турнир с победы над Элисон ван Эйтванк. Украинка проиграла первый сет, но в двух следующих партиях отдала бельгийке лишь три гейма.

В Индиан-Уэллсе Марта тоже прошла первый раунд, после чего с треском проиграла Элизе Мертенс.

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Интересно, что в этом сезоне Костюк смогла выиграть два матча подряд только на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.77, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.10.

В обычной ситуации можно было бы поставить на Бенчич, но с учетом проблем, с которыми столкнулась швейцарская теннисистка после коронавируса, этого не стоит делать.

У Костюк есть прекрасный шанс впервые в карьере дойти в Майами до третьего круга.

Ставка — победа Костюк за 2.10.