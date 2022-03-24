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    Контавейт обыграет Ли с разгромным счетом?

    Контавейт — Ли. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2022 года

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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Контавейт — Ли: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2022 года
    Анетт Контавейт (Эстония)
  • Санкт-Петербург. Женщины
    •  Анетт Контавейт (Эстония) 17:00 Ann Li Ann Li
  • Майами. Женщины
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    Контавейт

    Контавейт после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (вылетела после второго круга) уже успела выиграть один турнир.

    В начале февраля Анетт взяла титул в Санкт-Петербурге. В решающем матче она одержала победу над Марией Саккари.

    В Дохе Контавейт тоже была близка к триумфу, но в финале уступила Иге Швентек, взяв при этом лишь два гейма.

    На турнире в Индиан-Уэллсе седьмая ракетка мира уступила в третьем круге Маркете Вондроушовой.

    Ли

    Ли начал турнир с волевой победы над Майар Шериф. Американка слабо провела первый сет, но после этого быстро пришла в себя и спокойно сделала камбэк.

    Пока что главным успехом 21-летней теннисистки остается выход в полуфинал турнира в Мельбурне в начале января.

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    Но также можно отметить, что Ли выиграла по одному матчу в Дохе и Индиан-Уэллсе. Для нее это тоже в каком-то смысле успех.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.18, победу Ли букмекеры предлагают за 5.20.

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    Американка, в принципе, может создать проблемы, но вряд ли ей удастся остановить одну из претенденток на титул.

    Ставка — победа Контавейт с форой (-5,5) за 1.92.

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    Контавейт — Ли: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на теннис. Контавейт обыграет Ли с разгромным счетом?
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