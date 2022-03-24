Контавейт
Контавейт после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (вылетела после второго круга) уже успела выиграть один турнир.
В начале февраля Анетт взяла титул в Санкт-Петербурге. В решающем матче она одержала победу над Марией Саккари.
В Дохе Контавейт тоже была близка к триумфу, но в финале уступила Иге Швентек, взяв при этом лишь два гейма.
На турнире в Индиан-Уэллсе седьмая ракетка мира уступила в третьем круге Маркете Вондроушовой.
Ли
Ли начал турнир с волевой победы над Майар Шериф. Американка слабо провела первый сет, но после этого быстро пришла в себя и спокойно сделала камбэк.
Пока что главным успехом 21-летней теннисистки остается выход в полуфинал турнира в Мельбурне в начале января.
Но также можно отметить, что Ли выиграла по одному матчу в Дохе и Индиан-Уэллсе. Для нее это тоже в каком-то смысле успех.
Прогноз и ставка
На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.18, победу Ли букмекеры предлагают за 5.20.
Американка, в принципе, может создать проблемы, но вряд ли ей удастся остановить одну из претенденток на титул.
Ставка — победа Контавейт с форой (-5,5) за 1.92.