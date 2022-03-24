Эстонка Анетт Контавейт сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Контавейт — Ли: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Контавейт после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (вылетела после второго круга) уже успела выиграть один турнир.

В начале февраля Анетт взяла титул в Санкт-Петербурге. В решающем матче она одержала победу над Марией Саккари.

В Дохе Контавейт тоже была близка к триумфу, но в финале уступила Иге Швентек, взяв при этом лишь два гейма.

На турнире в Индиан-Уэллсе седьмая ракетка мира уступила в третьем круге Маркете Вондроушовой.

Ли

Ли начал турнир с волевой победы над Майар Шериф. Американка слабо провела первый сет, но после этого быстро пришла в себя и спокойно сделала камбэк.

Пока что главным успехом 21-летней теннисистки остается выход в полуфинал турнира в Мельбурне в начале января.

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Но также можно отметить, что Ли выиграла по одному матчу в Дохе и Индиан-Уэллсе. Для нее это тоже в каком-то смысле успех.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.18, победу Ли букмекеры предлагают за 5.20.

Американка, в принципе, может создать проблемы, но вряд ли ей удастся остановить одну из претенденток на титул.

Ставка — победа Контавейт с форой (-5,5) за 1.92.