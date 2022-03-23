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    У Давидовича-Фокины нет шансов в матче с Кордой?

    Корда — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 2.81) и ставки на «Мастерс» в Майами 23 марта 2022 года

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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 17:00 мск. Корда — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 23 Марта 2022 года
    Sebastian Korda
  • Майами. Мужчины
    •  Sebastian Korda 17:00 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina
  • Майами. Мужчины
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    Корда

    Корда в начале месяца выиграл один матч в Индиан-Уэллсе. 21-летний теннисист уверенно разобрался с Танаси Коккинакисом.

    Во втором раунде Себастьян уступил Рафаэлю Надалю, но после матча его хвалили не меньше, чем испанца. В третьем сете американец вел со счетом 5:2, но так и не смог подать на матч. Очень обидное поражение, но зато все увидели, что уже в ближайшем будущем Корда спокойно как минимум приблизится к топ-20.

    Правда, без провалов пока тоже не обходится. В Акапулько Корда в первом же матче проиграл сербу Душану Лайовичу.

    Но в целом позитива в игре Корды куда больше, чем отрицательных моментов.

    Давидович-Фокина

    Главным достижением Давидовича-Фокины в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал в Дохе. Во втором раунде испанец обыграл Дэна Эванса, после чего без шансов уступил Роберто Баутисте-Агуту.

    В Дубае у Алехандро был напряженный матч с Янником Синнером, но результат все равно разочаровал.

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    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Давидович-Фокина сначала одержал волевую победу над Борной Чоричем, после чего проиграл Денису Шаповалову. В матче с канадцем испанский теннисист здорово провел первый сет, но в следующих партиях играл заметно хуже соперника.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 1.44, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.86.

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    Корда спокойно выйдет в следующий раунд, если сыграет на том же уровне, что и против Надаля. С таким соперником Давидович-Фокина точно не справится.

    Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.81.

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    Корда — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 23.03.2022. Прогнозы на теннис. У Давидовича-Фокины нет шансов в матче с Кордой?
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