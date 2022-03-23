Американец Себастьян Корда сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 17:00 мск. Корда — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Корда в начале месяца выиграл один матч в Индиан-Уэллсе. 21-летний теннисист уверенно разобрался с Танаси Коккинакисом.

Во втором раунде Себастьян уступил Рафаэлю Надалю, но после матча его хвалили не меньше, чем испанца. В третьем сете американец вел со счетом 5:2, но так и не смог подать на матч. Очень обидное поражение, но зато все увидели, что уже в ближайшем будущем Корда спокойно как минимум приблизится к топ-20.

Правда, без провалов пока тоже не обходится. В Акапулько Корда в первом же матче проиграл сербу Душану Лайовичу.

Но в целом позитива в игре Корды куда больше, чем отрицательных моментов.

Давидович-Фокина

Главным достижением Давидовича-Фокины в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал в Дохе. Во втором раунде испанец обыграл Дэна Эванса, после чего без шансов уступил Роберто Баутисте-Агуту.

В Дубае у Алехандро был напряженный матч с Янником Синнером, но результат все равно разочаровал.

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На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Давидович-Фокина сначала одержал волевую победу над Борной Чоричем, после чего проиграл Денису Шаповалову. В матче с канадцем испанский теннисист здорово провел первый сет, но в следующих партиях играл заметно хуже соперника.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 1.44, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.86.

Корда спокойно выйдет в следующий раунд, если сыграет на том же уровне, что и против Надаля. С таким соперником Давидович-Фокина точно не справится.

Ставка — победа Корды в двух сетах за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.81.