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    Сможет ли Костюк обыграть ван Эйтванк?

    Ван Эйтванк — Костюк. Прогноз (к. 2.45) и ставки на турнир в Майами 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ван Эйтванк — Костюк
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    Марта Костюк
    Украинка Марта Костюк сыграет против бельгийки Элисон ван Эйтванк в первом круге турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 17:00 мск. Ван Эйтванк — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 22 Марта 2022 года
    Алисон ван Эйтванк (Бельгия)
  • Майами. Женщины
    •  Алисон ван Эйтванк (Бельгия) 17:00 Marta Kostyuk Marta Kostyuk
  • Майами. Женщины
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    Ван Эйтванк

    Ван Эйтванк в начале марта дошла до четвертьфинала в Лионе. В первых раундах она легко выиграла у россиянок Веры Звонаревой и Варвары Грачевой, после чего уступила в упорном матче француженке Каролин Гарсии.

    В Индиан-Уэллсе Элисон обыграла венгерку Дальму Галфи, но потом ее остановила Елена Рыбакина.

    Ван Эйтванк никогда не выигрывала в Майами больше одного матча.

    Костюк

    Главным пока что успехом Костюк в этом сезоне остается выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. На следующих турнирах она выступила не так удачно.

    В Дубае Марта прошла непростую квалификацию, но в основной сетке сразу же уступила Арине Соболенко, причем без шансов.

    В Дохе Костюк тоже прошла отбор, но в первом круге основного турнира проиграла Ане Конюх.

    Все прогнозы на теннис

    В Индиан-Уэллсе Марта попала сразу в основную сетку, выиграла в первом раунде у Марины Заневской, после чего взяла лишь три гейма в матче с Элизой Мертенс.

    Прогноз и ставка

    На ван Эйтванк в этом матче можно поставить за 2.17, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.72.

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    Марта действительно способна справиться с такой соперницей, но в последнее время ее теннис не впечатляет. Прогресс в ее игре сложно заметить.

    В общем, самый логичный вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

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    Ван Эйтванк — Костюк: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Костюк обыграть ван Эйтванк?
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