Ван Эйтванк
Ван Эйтванк в начале марта дошла до четвертьфинала в Лионе. В первых раундах она легко выиграла у россиянок Веры Звонаревой и Варвары Грачевой, после чего уступила в упорном матче француженке Каролин Гарсии.
В Индиан-Уэллсе Элисон обыграла венгерку Дальму Галфи, но потом ее остановила Елена Рыбакина.
Ван Эйтванк никогда не выигрывала в Майами больше одного матча.
Костюк
Главным пока что успехом Костюк в этом сезоне остается выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. На следующих турнирах она выступила не так удачно.
В Дубае Марта прошла непростую квалификацию, но в основной сетке сразу же уступила Арине Соболенко, причем без шансов.
В Дохе Костюк тоже прошла отбор, но в первом круге основного турнира проиграла Ане Конюх.
В Индиан-Уэллсе Марта попала сразу в основную сетку, выиграла в первом раунде у Марины Заневской, после чего взяла лишь три гейма в матче с Элизой Мертенс.
Прогноз и ставка
На ван Эйтванк в этом матче можно поставить за 2.17, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.72.
Марта действительно способна справиться с такой соперницей, но в последнее время ее теннис не впечатляет. Прогресс в ее игре сложно заметить.
В общем, самый логичный вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.45.