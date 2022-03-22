Украинка Марта Костюк сыграет против бельгийки Элисон ван Эйтванк в первом круге турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 17:00 мск. Ван Эйтванк — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван Эйтванк

Ван Эйтванк в начале марта дошла до четвертьфинала в Лионе. В первых раундах она легко выиграла у россиянок Веры Звонаревой и Варвары Грачевой, после чего уступила в упорном матче француженке Каролин Гарсии.

В Индиан-Уэллсе Элисон обыграла венгерку Дальму Галфи, но потом ее остановила Елена Рыбакина.

Ван Эйтванк никогда не выигрывала в Майами больше одного матча.

Костюк

Главным пока что успехом Костюк в этом сезоне остается выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии. На следующих турнирах она выступила не так удачно.

В Дубае Марта прошла непростую квалификацию, но в основной сетке сразу же уступила Арине Соболенко, причем без шансов.

В Дохе Костюк тоже прошла отбор, но в первом круге основного турнира проиграла Ане Конюх.

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В Индиан-Уэллсе Марта попала сразу в основную сетку, выиграла в первом раунде у Марины Заневской, после чего взяла лишь три гейма в матче с Элизой Мертенс.

Прогноз и ставка

На ван Эйтванк в этом матче можно поставить за 2.17, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.72.

Марта действительно способна справиться с такой соперницей, но в последнее время ее теннис не впечатляет. Прогресс в ее игре сложно заметить.

В общем, самый логичный вариант — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.45.