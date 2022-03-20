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    Все новости спорта

    Швентек обыграет Саккари с разгромным счетом?

    Швентек — Саккари. Прогноз (к. 2.29) и ставки на финал турнира в Индиан-Уэллсе 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Саккари
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    Ига Швентек выиграла в этом сезоне уже 19 матчей
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против гречанки Марии Саккари в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 20 марта, начало — в 22:00 мск. Швентек — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 20 Марта 2022 года
    Ига Свёнтек (Польша)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Ига Свёнтек (Польша) 22:00 Мария Саккари (Греция) Мария Саккари (Греция)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
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    Швентек

    Швентек вышла во второй подряд финал WTA 1000. В конце прошлого месяца она выиграла турнир в Дохе.

    В полуфинале текущего турнира Ига выиграл у Симоны Халеп (7:6, 6:4). После матча румынка призналась, что агрессивный теннис соперницы стал для нее откровением.

    Но Халеп, в отличие от Мэдисон Киз, все-таки до последнего сопротивлялась, тогда как американка смогла взять лишь один гейм.

    Швентек выиграла в этом сезоне уже 19 матчей

    . На данный момент она лидер тура по этому показателю.

    Саккари

    Саккари тем временем прервала серию из четырех поражений в полуфиналах на уровне WTA 1000.

    В четвертьфинала Мария одержала победу над Паулой Бадосой. В третьем сете она разгромила испанку со счетом 6:1.

    Кроме того, на текущем турнире теннисистка из Греции выиграла у Катерины Синяковой, Петры Квитовой, Дарьи Сэвилл и Елены Рыбакиной.

    Все прогнозы на теннис

    Саккари второй раз в сезоне сыграет в финале. В середине февраля гречанка уступила Анетт Контавейт в решающем матче в Санкт-Петербурге.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.80.

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    Мария трижды обыграла Игу в прошлом году, но недавняя встреча в Дохе завершилась в пользу польской теннисистки.

    И глядя на то, как Швентек играет на этом турнире, есть подозрение, что она снова одержит победу. Халеп не зря подчернула, что ее поразил мощный теннис Иги.

    Ставка — победа Швентек в двух сетах за 2.29.

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    Швентек — Саккари: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на теннис. Швентек обыграет Саккари с разгромным счетом?
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