Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против гречанки Марии Саккари в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 20 марта, начало — в 22:00 мск. Швентек — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек вышла во второй подряд финал WTA 1000. В конце прошлого месяца она выиграла турнир в Дохе.

В полуфинале текущего турнира Ига выиграл у Симоны Халеп (7:6, 6:4). После матча румынка призналась, что агрессивный теннис соперницы стал для нее откровением.

Но Халеп, в отличие от Мэдисон Киз, все-таки до последнего сопротивлялась, тогда как американка смогла взять лишь один гейм.

Швентек выиграла в этом сезоне уже 19 матчей

. На данный момент она лидер тура по этому показателю.

Саккари

Саккари тем временем прервала серию из четырех поражений в полуфиналах на уровне WTA 1000.

В четвертьфинала Мария одержала победу над Паулой Бадосой. В третьем сете она разгромила испанку со счетом 6:1.

Кроме того, на текущем турнире теннисистка из Греции выиграла у Катерины Синяковой, Петры Квитовой, Дарьи Сэвилл и Елены Рыбакиной.

Все прогнозы на теннис

Саккари второй раз в сезоне сыграет в финале. В середине февраля гречанка уступила Анетт Контавейт в решающем матче в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.80.

Мария трижды обыграла Игу в прошлом году, но недавняя встреча в Дохе завершилась в пользу польской теннисистки.

И глядя на то, как Швентек играет на этом турнире, есть подозрение, что она снова одержит победу. Халеп не зря подчернула, что ее поразил мощный теннис Иги.

Ставка — победа Швентек в двух сетах за 2.29.