Бадоса
Бадоса второй год подряд дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Она является действующей чемпионкой турнира.
В четвертьфинале Паула выиграла у Вероники Кудерметовой. Вопреки нашим ожиданиям, испанка одержала уверенную победу, прервав серию из трех поражений от российской теннисистки.
В предыдущих раундах Бадоса выиграла у Терезы Мартинцовой, Сары Соррибес-Тормо и Лейлы Фернандес.
Бадоса второй раз в сезоне выиграла четыре матча подряд.
Саккари
Саккари тем временем впервые в карьере добралась в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертый круг.
Пока что теннисистка из Греции не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале она остановила Елену Рыбакину.
Кроме того, стоит отметить разгромную победу Саккари над экс-первой ракеткой мира Петрой Квитовой. Чешская теннисистка взяла лишь три гейма.
В феврале Саккари дошла до финала в Санкт-Петербурге и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.75, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.18.
Ранее в единственном матче между этими теннисистками победу одержала Бадоса, обыгравшая Саккари на Итоговом турнире. Игра тогда получилась максимально напряженной, в одном из сетов даже дошло до тай-брейка.
Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.
Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.85. Есть подозрение, что девушкам двух сетов будет недостаточно.