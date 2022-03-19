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    Сможет ли Саккари взять реванш у Бадосы?

    Бадоса — Саккари. Прогноз (к. 1.85) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Саккари
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    Паула Бадоса
    Испанка Паула Бадоса сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 19 марта, начало — в 05:30 мск. Бадоса — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бадоса

    Бадоса второй год подряд дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Она является действующей чемпионкой турнира.

    В четвертьфинале Паула выиграла у Вероники Кудерметовой. Вопреки нашим ожиданиям, испанка одержала уверенную победу, прервав серию из трех поражений от российской теннисистки.

    В предыдущих раундах Бадоса выиграла у Терезы Мартинцовой, Сары Соррибес-Тормо и Лейлы Фернандес.

    Бадоса второй раз в сезоне выиграла четыре матча подряд.

    Саккари

    Саккари тем временем впервые в карьере добралась в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертый круг.

    Пока что теннисистка из Греции не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале она остановила Елену Рыбакину.

    Кроме того, стоит отметить разгромную победу Саккари над экс-первой ракеткой мира Петрой Квитовой. Чешская теннисистка взяла лишь три гейма.

    Все прогнозы на теннис

    В феврале Саккари дошла до финала в Санкт-Петербурге и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.75, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.18.

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    Ранее в единственном матче между этими теннисистками победу одержала Бадоса, обыгравшая Саккари на Итоговом турнире. Игра тогда получилась максимально напряженной, в одном из сетов даже дошло до тай-брейка.

    Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.85. Есть подозрение, что девушкам двух сетов будет недостаточно.

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    Бадоса — Саккари: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Саккари взять реванш у Бадосы?
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