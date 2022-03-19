Испанка Паула Бадоса сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 19 марта, начало — в 05:30 мск. Бадоса — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Бадоса второй год подряд дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Она является действующей чемпионкой турнира.

В четвертьфинале Паула выиграла у Вероники Кудерметовой. Вопреки нашим ожиданиям, испанка одержала уверенную победу, прервав серию из трех поражений от российской теннисистки.

В предыдущих раундах Бадоса выиграла у Терезы Мартинцовой, Сары Соррибес-Тормо и Лейлы Фернандес.

Бадоса второй раз в сезоне выиграла четыре матча подряд.

Саккари

Саккари тем временем впервые в карьере добралась в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертый круг.

Пока что теннисистка из Греции не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале она остановила Елену Рыбакину.

Кроме того, стоит отметить разгромную победу Саккари над экс-первой ракеткой мира Петрой Квитовой. Чешская теннисистка взяла лишь три гейма.

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В феврале Саккари дошла до финала в Санкт-Петербурге и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.75, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.18.

Ранее в единственном матче между этими теннисистками победу одержала Бадоса, обыгравшая Саккари на Итоговом турнире. Игра тогда получилась максимально напряженной, в одном из сетов даже дошло до тай-брейка.

Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.

Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.85. Есть подозрение, что девушкам двух сетов будет недостаточно.