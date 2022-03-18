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    Норри тоже проиграет Алькарасу?

    Алькарас — Норри. Прогноз (к. 1.95) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Норри
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 04:00 мск. Алькарас — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 18 Марта 2022 года
    Carlos Alcaraz
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Carlos Alcaraz 04:00 Кэмерон Норри (Великобритания) Кэмерон Норри (Великобритания)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Алькарас

    Алькарас стал самым молодым четвертьфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе за 33 года.

    В четвертом круге испанец одержал победу над Гаэлем Монфисом. В первом сете на корте была борьба, а во втором 18-летний теннисист отдал французу лишь один гейм.

    Интересно, что Монфис перед этим остановил Даниила Медведева. С Алькарасом было в разы сложнее.

    Карлос продлил победную серию до девяти матчей. В феврале он выиграл турнир в Рио-де-Жанейро.

    Алькарас пока что не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Норри

    Норри второй сезон подряд дошел в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. Более того, он является действующим победителем турнира.

    В четвертом круге, несмотря на все опасения, Кэмерон уверенно разобрался с Дженсоном Бруксби, который ранее выиграл у Стефаноса Циципаса.

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    Кроме того, Норри одержал победы над испанцем Педро Мартинесом и грузином Николозом Басилашвили.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Норри букмекеры предлагают 3.38.

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    Очень сомнительно, что Норри сможет навязать взрывному испанцу свою вязкую игру. Наоборот, британцу придется реагировать на постоянные попытки атаковать.

    Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.95. Очень похоже на то, что этот 18-летний парень готов взять титул на текущем турнире.

    Добавим, что в прошлом году Алькарас уверенно выиграл у Норри на US Open.

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    Алькарас — Норри: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на теннис. Норри тоже проиграет Алькарасу?
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