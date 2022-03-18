Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 04:00 мск. Алькарас — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас стал самым молодым четвертьфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе за 33 года.

В четвертом круге испанец одержал победу над Гаэлем Монфисом. В первом сете на корте была борьба, а во втором 18-летний теннисист отдал французу лишь один гейм.

Интересно, что Монфис перед этим остановил Даниила Медведева. С Алькарасом было в разы сложнее.

Карлос продлил победную серию до девяти матчей. В феврале он выиграл турнир в Рио-де-Жанейро.

Алькарас пока что не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

Норри

Норри второй сезон подряд дошел в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. Более того, он является действующим победителем турнира.

В четвертом круге, несмотря на все опасения, Кэмерон уверенно разобрался с Дженсоном Бруксби, который ранее выиграл у Стефаноса Циципаса.

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Кроме того, Норри одержал победы над испанцем Педро Мартинесом и грузином Николозом Басилашвили.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Норри букмекеры предлагают 3.38.

Очень сомнительно, что Норри сможет навязать взрывному испанцу свою вязкую игру. Наоборот, британцу придется реагировать на постоянные попытки атаковать.

Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.95. Очень похоже на то, что этот 18-летний парень готов взять титул на текущем турнире.

Добавим, что в прошлом году Алькарас уверенно выиграл у Норри на US Open.