Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Дженсона Бруксби в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 16 марта, начало — в 21:00 мск. Норри — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

Норри в предыдущем раунде выиграл у Николоза Басилашвили. Британец не очень хорошо сыграл в первой партии, но потом уверенно взял две партии, отдав в них лишь четыре гейма.

В первом матче британский теннисист легко выиграл у испанца Педро Мартинеса. Эта игра была для него всего лишь разминкой.

Норри, который в конце февраля дошел до финала в Акапулько (уступил в решающем матче Рафе Надалю), является действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Бруксби

Бруксби тем временем в предыдущем раунде преподнес сенсацию. Хотя с учетом его прогресса в последнее время, это вряд ли стало большим сюрпризом.

Дженсон одержал победу над Стефаносом Циципасом. Грек легко взял первый сет, но потом на корте доминировал только американец.

Похоже, в США наконец-то появился теннисист, который в ближайшие годы вполне может стать стабильным игроком топ-10.

Все прогнозы на теннис

Во втором круге Бруксби разгромил россиянина Карена Хачанова. Один из сетов 21-летний теннисист выиграл со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Норри можно поставить за 1.95, а на Бруксби — за 1.93.

Глядя на то, как легко Бруксби порой переигрывал Циципаса, есть ощущение, что он и с Норри справится. Британец, конечно, невероятно цепкий игрок, но это помогает далеко не всегда.

Ставка — победа Бруксби за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.38.