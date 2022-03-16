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    Сможет ли Норри обыграть Бруксби?

    Норри — Бруксби. Прогноз (к. 2.38) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 16 марта 2022 года

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    Дженсон Бруксби
    Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Дженсона Бруксби в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 16 марта, начало — в 21:00 мск. Норри — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 16 Марта 2022 года
    Кэмерон Норри (Великобритания)
  • Акапулько. Мужчины
    •  Кэмерон Норри (Великобритания) 22:00 Дженсон Бруксби (США) Дженсон Бруксби (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Норри

    Норри в предыдущем раунде выиграл у Николоза Басилашвили. Британец не очень хорошо сыграл в первой партии, но потом уверенно взял две партии, отдав в них лишь четыре гейма.

    В первом матче британский теннисист легко выиграл у испанца Педро Мартинеса. Эта игра была для него всего лишь разминкой.

    Норри, который в конце февраля дошел до финала в Акапулько (уступил в решающем матче Рафе Надалю), является действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Бруксби

    Бруксби тем временем в предыдущем раунде преподнес сенсацию. Хотя с учетом его прогресса в последнее время, это вряд ли стало большим сюрпризом.

    Дженсон одержал победу над Стефаносом Циципасом. Грек легко взял первый сет, но потом на корте доминировал только американец.

    Похоже, в США наконец-то появился теннисист, который в ближайшие годы вполне может стать стабильным игроком топ-10.

    Все прогнозы на теннис

    Во втором круге Бруксби разгромил россиянина Карена Хачанова. Один из сетов 21-летний теннисист выиграл со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Норри можно поставить за 1.95, а на Бруксби — за 1.93.

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    Глядя на то, как легко Бруксби порой переигрывал Циципаса, есть ощущение, что он и с Норри справится. Британец, конечно, невероятно цепкий игрок, но это помогает далеко не всегда.

    Ставка — победа Бруксби за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Норри — Бруксби: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Норри обыграть Бруксби?
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