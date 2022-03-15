Россиянка Людмила Самсонова сыграет против хорватки Петры Мартич в четвертом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Мартич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мартич

Мартич впервые в сезоне прошла дальше второго круга. Ранее ей удалось выиграть по одному матчу в Санкт-Петербурге и Монтеррее.

В Индиан-Уэллсе хорватская теннисистка начала с победы над венгерской Анной Бондар, после чего выиграла у словенки Тамары Зиданшек.

А в третьем раунде Мартич остановила Эмму Радукану. Действующая чемпионка US Open взяла первый сет, но Петра в итоге совершила камбэк.

Лучшим результатом Мартич в Индиан-Уэллсе пока что остается выход в четвертьфинал в 2018 году.

Самсонова

Самсонова попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда. В текущем рейтинге она занимает 32-е место.

В первом матче Людмила одержала волевую победу над американкой Энн Ли. В следующем раунде 23-летняя теннисистка обыграла Дарку Ковинич из Черногории.

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В феврале Самсонова выиграла один матч в Дохе и не прошла ни одного раунда в Дохе.

Прогноз и ставка

На Мартич в этом матче можно поставить за 2.22, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.72.

В такой игре точно нет смысла ставить на исход — это лотерея.

Но есть подозрение, что девушкам будет недостаточно двух партий. Так было в двух из трех предыдущих матчей между Самсоновой и Мартич.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

Добавим, что Самсонова ни разу не выигрывала в трех предыдущих матчах против Мартич.