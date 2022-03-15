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    Самсонова снова проиграет Мартич?

    Мартич — Самсонова. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мартич — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против хорватки Петры Мартич в четвертом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Мартич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 15 Марта 2022 года
    Петра Мартич (Хорватия)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Петра Мартич (Хорватия) 22:00 Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova
  • Индиан-Уэллс. Женщины
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    Мартич

    Мартич впервые в сезоне прошла дальше второго круга. Ранее ей удалось выиграть по одному матчу в Санкт-Петербурге и Монтеррее.

    В Индиан-Уэллсе хорватская теннисистка начала с победы над венгерской Анной Бондар, после чего выиграла у словенки Тамары Зиданшек.

    А в третьем раунде Мартич остановила Эмму Радукану. Действующая чемпионка US Open взяла первый сет, но Петра в итоге совершила камбэк.

    Лучшим результатом Мартич в Индиан-Уэллсе пока что остается выход в четвертьфинал в 2018 году.

    Самсонова

    Самсонова попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда. В текущем рейтинге она занимает 32-е место.

    В первом матче Людмила одержала волевую победу над американкой Энн Ли. В следующем раунде 23-летняя теннисистка обыграла Дарку Ковинич из Черногории.

    Все прогнозы на теннис

    В феврале Самсонова выиграла один матч в Дохе и не прошла ни одного раунда в Дохе.

    Прогноз и ставка

    На Мартич в этом матче можно поставить за 2.22, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.72.

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    В такой игре точно нет смысла ставить на исход — это лотерея.

    Но есть подозрение, что девушкам будет недостаточно двух партий. Так было в двух из трех предыдущих матчей между Самсоновой и Мартич.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

    Добавим, что Самсонова ни разу не выигрывала в трех предыдущих матчах против Мартич.

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    Мартич — Самсонова: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на теннис. Самсонова снова проиграет Мартич?
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