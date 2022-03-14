Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешской теннисистки Мари Боузковой в третьем круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:30 мск. Боузкова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боузкова

Боузкова пробилась в основную сетку через непростую квалификацию. И это первый случай, когда ей удалось выиграть в Индиан-Уэллсе хотя бы один матч.

В первом круге Мари одержала победу над китаянкой Ван Цян. Во втором сете чешская теннисистка дожала соперницу на тай-брейке.

После этого Боузкова одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой. Примечательно, что решающий сет она забрала со счетом 6:0.

В феврале Боузкова дошла до финала на турнире в Гвадалахаре и до четвертьфинала в Монтеррее.

Кудерметова

Кудерметова тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

И Вероника уже успела преподнести пока что главную сенсацию турнира. В первом же матче она одержала матче она одержала победу над Наоми Осакой.

Более того, россиянка разгромила японскую теннисистку. В первом сете Наоми не взяла ни одного гейма.

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Очевидно, что Кудерметова провела один из лучших матчей в сезоне, но здесь также стоит добавить, что у Осаки, похоже, снова начались психологические проблемы. В эмоциональном плане японка выглядела просто ужасно.

В феврале Кудерметова провалила турниры в Санкт-Петербурге и Дохе, не выиграв там ни одного матча, но при этом дошла до финала в Дубае.

Прогноз и ставка

На Боузкову в этом матче можно поставить за 2.10, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.77.

Можно не сомневаться, что в этом матче Веронике будет в разы сложнее, чем против Осаки, которая не может сконцентрироваться на игре из-за психологических проблем.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант в данном случае.

Поражение от Боузковой после победы над Осакой не станет большой неожиданностью. Для женского тенниса это нормально.