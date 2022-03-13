Карацев
Карацев в январе выиграл турнир в Сиднее, но после этого, вопреки ожиданиям, его игра и результаты стали полнейшим разочарованием.
Сложно сказать, что происходит, но Аслан проиграл пять из шести предыдущих матчей.
После Australian Open Карацев смог пройти один раунд только на турнире в Марселе, кое-как выиграв у молодого датчанина Хольгера Руне.
В Роттердаме Карацев проиграл Таллону Грикспору, а в Дубае — Маккензи Макдональду.
Джонсон
Джонсон тоже не лучшим образом проводит текущий сезон. Пока что его главным успехом можно считать выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Кроме того, бывшая 21-я ракетка мира выиграл по одному матчу в Аделаиде и Делрей-Бич.
В Индиан-Уэллсе Джонсон в первом круге выиграл у немца Даниэля Альтмайера.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 1.50, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.66.
Аслану достался не самый опасный соперник, но в данном случае это не аргумент. Карацев очень слабо играл в предыдущих матчах. И есть подозрение, что в ближайшем у него тоже возникнут проблемы.
Ставка — победа Джонсона за 2.66.