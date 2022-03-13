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    Карацев снова проиграет?

    Карацев — Джонсон. Прогноз (к. 2.66) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Джонсон
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Стива Джонсона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 марта, начало — в 22:00 мск. Карацев — Джонсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 13 Марта 2022 года
    Aslan Karatsev
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Aslan Karatsev 22:00 Стив Джонсон (США) Стив Джонсон (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Карацев

    Карацев в январе выиграл турнир в Сиднее, но после этого, вопреки ожиданиям, его игра и результаты стали полнейшим разочарованием.

    Сложно сказать, что происходит, но Аслан проиграл пять из шести предыдущих матчей.

    После Australian Open Карацев смог пройти один раунд только на турнире в Марселе, кое-как выиграв у молодого датчанина Хольгера Руне.

    В Роттердаме Карацев проиграл Таллону Грикспору, а в Дубае — Маккензи Макдональду.

    Джонсон

    Джонсон тоже не лучшим образом проводит текущий сезон. Пока что его главным успехом можно считать выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    Кроме того, бывшая 21-я ракетка мира выиграл по одному матчу в Аделаиде и Делрей-Бич.

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    В Индиан-Уэллсе Джонсон в первом круге выиграл у немца Даниэля Альтмайера.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.50, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.66.

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    Аслану достался не самый опасный соперник, но в данном случае это не аргумент. Карацев очень слабо играл в предыдущих матчах. И есть подозрение, что в ближайшем у него тоже возникнут проблемы.

    Ставка — победа Джонсона за 2.66.

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    Карацев — Джонсон: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на теннис. Карацев снова проиграет?
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