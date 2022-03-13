Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Стива Джонсона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 марта, начало — в 22:00 мск. Карацев — Джонсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев в январе выиграл турнир в Сиднее, но после этого, вопреки ожиданиям, его игра и результаты стали полнейшим разочарованием.

Сложно сказать, что происходит, но Аслан проиграл пять из шести предыдущих матчей.

После Australian Open Карацев смог пройти один раунд только на турнире в Марселе, кое-как выиграв у молодого датчанина Хольгера Руне.

В Роттердаме Карацев проиграл Таллону Грикспору, а в Дубае — Маккензи Макдональду.

Джонсон

Джонсон тоже не лучшим образом проводит текущий сезон. Пока что его главным успехом можно считать выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Кроме того, бывшая 21-я ракетка мира выиграл по одному матчу в Аделаиде и Делрей-Бич.

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В Индиан-Уэллсе Джонсон в первом круге выиграл у немца Даниэля Альтмайера.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.50, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.66.

Аслану достался не самый опасный соперник, но в данном случае это не аргумент. Карацев очень слабо играл в предыдущих матчах. И есть подозрение, что в ближайшем у него тоже возникнут проблемы.

Ставка — победа Джонсона за 2.66.