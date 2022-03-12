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    Сможет ли Макдональд остановить Алькараса?

    Алькарас — Макдональд. Прогноз (к. 1.75) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Макдональд
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:00 мск. Алькарас — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Алькарас в конце февраля дебютировал в топ-20 рейтинга ATP. 18-летний теннисист теперь занимает 19-е место.

    Это стало возможным после победы Карлоса на турнире в Рио-де-Жанейро. В финале испанец выиграл у аргентинца Диего Шварцмана. Кроме того, ему удалось победить Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.

    На Открытом чемпионате Австралии Алькарас проиграл Берреттини в третьем круге. В решающем сете итальянец оказался лучше на тай-брейке.

    Макдональд

    Макдональд в первом круге одержал победу над венгром Мартона Фучовичем (7:6, 7:5).

    В феврале Маккензи неплохо провел турнир в Дубае, где дошел до четвертьфинала. После побед над Асланом Карацевым и Филипом Краиновичем американец проиграл Андрею Рублеву.

    Все прогнозы на теннис

    В Дохе Макдональд в первом же матче уступил Карену Хачанову, хотя по игре нельзя было сказать, что он был заметно хуже соперника.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.26, победу Макдональда букмекеры предлагают за 4.05.

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    Испанец совсем недавно вошел в топ-20, но нет никаких сомнений, что уже в ближайшем будущем он будет стучаться в первую десятку.

    Макдональду будет крайне сложно остановить 18-летнего оппонента.

    Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.75.

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    Алькарас — Макдональд: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Макдональд остановить Алькараса?
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