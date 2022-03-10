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    Сможет ли Кирьос пройти первый круг в Индиан-Уэллс?

    Кирьос — Баэс. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 10 марта 2022 года

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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:00 мск. Кирьос — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 10 Марта 2022 года
    Ник Кирьос (Австралия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Ник Кирьос (Австралия) 22:00 Sebastian Baez Sebastian Baez
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Кирьос

    Кирьос до сих пор в этом сезоне провел лишь два матча в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии Ник одержал победу над британцем Лиамом Броади, после чего уступил россиянину Даниилу Медведеву.

    Для участия в «Мастерсах» в Индиан-Уэллс Кирьос получил wild card. После этих турниров он, скорее всего, снова сделает паузу как минимум на несколько месяцев. Ранее австралиец честно признался, что на грунте точно не планирует играть.

    Лучшим результатом Кирьоса в Индиан-Уэллс остается выход в четвертьфинал в 2017 году.

    Баэс

    Баэс в январе провел несколько турниров на харде, после чего играл только на грунте.

    И надо сказать, что на твердом покрытии аргентинец выглядел очень даже неплохо. На Открытом чемпионате Австралии 21-летний теннисист прошел один круг и смог выиграть сет в матче против Стефаноса Циципаса.

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    Кроме того, Баэс прошел квалификацию и одержал одну победу на турнире в Сиднее. Для теннисиста, который старается играть только на грунте, это далеко не самый плохой результат.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.59, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.42.

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    Кирьос с некоторых пор играет настолько редко, что сейчас нет никакой уверенности в том, что он справится с соперником, для которого матчи на харде, как правило, большая редкость.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.

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    Кирьос — Баэс: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кирьос пройти первый круг в Индиан-Уэллс?
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