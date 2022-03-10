Украинка Марта Костюк сыграет против представительницы Бельгии Марины Заневской в первом круге турнира в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 10 марта, начало — в 19:00 мск. Костюк — Заневская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Костюк в прошлом месяце не очень удачно провела турниры в Дубае и Дохе.

В обоих случаях украинка прошла непростую квалификацию, но на уровне основной сетки не выиграла ни одного матча.

В Дубае, Марта проиграла белоруске Арине Соболенко, а в Дохе уступила Ане Конюх.

Как ни странно, лучше всего в этом сезоне Костюк выступила на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего раунда.

Заневская

Заневская тем временем не смогла пройти квалификацию ни в Дубае, ни в Дохе, уступив в заключительном раунде отбора.

В Дубае теннисистку из Бельгии обыграла россиянка Варвара Грачева, а в столице Катара она уступила Кайе Юван.

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Пока что Заневская выиграла лишь два матча. 28-летняя теннисистка прошла первый круг на турнире в Мельбурне и на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 1.44, победу Заневской букмекеры предлагают за 2.87.

Если Марту не будут захлестывать эмоции, у нее не должно возникнуть серьезных проблем в этом матче. Главное, как можно меньше ошибаться на своей подаче, и тогда все будет в порядке.

Ставка — победа Костюк в двух сетах за 2.06.