Костюк
Костюк в прошлом месяце не очень удачно провела турниры в Дубае и Дохе.
В обоих случаях украинка прошла непростую квалификацию, но на уровне основной сетки не выиграла ни одного матча.
В Дубае, Марта проиграла белоруске Арине Соболенко, а в Дохе уступила Ане Конюх.
Как ни странно, лучше всего в этом сезоне Костюк выступила на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего раунда.
Заневская
Заневская тем временем не смогла пройти квалификацию ни в Дубае, ни в Дохе, уступив в заключительном раунде отбора.
В Дубае теннисистку из Бельгии обыграла россиянка Варвара Грачева, а в столице Катара она уступила Кайе Юван.
Пока что Заневская выиграла лишь два матча. 28-летняя теннисистка прошла первый круг на турнире в Мельбурне и на Открытом чемпионате Австралии.
Прогноз и ставка
На Костюк в этом матче можно поставить за 1.44, победу Заневской букмекеры предлагают за 2.87.
Если Марту не будут захлестывать эмоции, у нее не должно возникнуть серьезных проблем в этом матче. Главное, как можно меньше ошибаться на своей подаче, и тогда все будет в порядке.
Ставка — победа Костюк в двух сетах за 2.06.