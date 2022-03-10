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    Костюк хватит двух сетов для победы над Заневской?

    Костюк — Заневская. Прогноз (к. 2.06) и ставки на турнир в Индиан-Уэллс 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Костюк — Заневская
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    Марта Костюк
    Украинка Марта Костюк сыграет против представительницы Бельгии Марины Заневской в первом круге турнира в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 10 марта, начало — в 19:00 мск. Костюк — Заневская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 10 Марта 2022 года
    Marta Kostyuk
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Marta Kostyuk 22:00 Марина Заневская (Украина) Марина Заневская (Украина)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
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    Костюк

    Костюк в прошлом месяце не очень удачно провела турниры в Дубае и Дохе.

    В обоих случаях украинка прошла непростую квалификацию, но на уровне основной сетки не выиграла ни одного матча.

    В Дубае, Марта проиграла белоруске Арине Соболенко, а в Дохе уступила Ане Конюх.

    Как ни странно, лучше всего в этом сезоне Костюк выступила на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего раунда.

    Заневская

    Заневская тем временем не смогла пройти квалификацию ни в Дубае, ни в Дохе, уступив в заключительном раунде отбора.

    В Дубае теннисистку из Бельгии обыграла россиянка Варвара Грачева, а в столице Катара она уступила Кайе Юван.

    Все прогнозы на теннис

    Пока что Заневская выиграла лишь два матча. 28-летняя теннисистка прошла первый круг на турнире в Мельбурне и на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 1.44, победу Заневской букмекеры предлагают за 2.87.

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    Если Марту не будут захлестывать эмоции, у нее не должно возникнуть серьезных проблем в этом матче. Главное, как можно меньше ошибаться на своей подаче, и тогда все будет в порядке.

    Ставка — победа Костюк в двух сетах за 2.06.

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    Костюк — Заневская: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на теннис. Костюк хватит двух сетов для победы над Заневской?
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