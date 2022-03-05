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    Боузкова второй раз подряд выйдет в полуфинал?

    Хаддад-Майя — Боузкова. Прогноз (к. 2.82) и ставки на турнир в Монтеррее 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хаддад-Майя — Боузкова
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    Мари Боузкова
    Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя сыграет против чешской теннисистки Мари Боузковой в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 5 марта, начало — в 00:30 мск. Хаддад-Майя — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хаддад-Майя

    Хаддад-Майя в первом круге одержала волевую победу над венгеркой Панной Удварди. Бразильянка слабо провела первый сет, но потом все наладилось.

    Во втором раунде Беатрис без проблем выиграла у китаянки Ван Синьюй, отдав в общей сложности лишь четыре гейма.

    Хаддад-Майя еще ни разу в этом сезоне не выигрывала два матча кряду.

    Боузкова

    У Боузковой в первом круге был сложный матч против Сары Эррани. Опытная итальянка взяла первый сет, но сил на всю игру ей в итоге не хватило.

    Дальше был матч против Петры Мартич. Как ни странно, но здесь чешской теннисистке было заметно проще, о чем свидетельствует и счет — 6:4, 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    В конце февраля Боузкова дошла до финала в мексиканской Гвадалахаре, где уступила американке Слоан Стивенс.

    Прогноз и ставка

    На Хаддад-Майя в этом матче можно поставить за 2.05, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.84.

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    В данном случае наши симпатии на стороне чешской теннисистки. Более того, Боузкова вполне может выиграть в пределах двух партий.

    Ставка — победа Боузковой в двух сетах за 2.82.

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    Хаддад-Майя — Боузкова: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на теннис. Боузкова второй раз подряд выйдет в полуфинал?
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