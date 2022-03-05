Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя сыграет против чешской теннисистки Мари Боузковой в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 5 марта, начало — в 00:30 мск. Хаддад-Майя — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хаддад-Майя

Хаддад-Майя в первом круге одержала волевую победу над венгеркой Панной Удварди. Бразильянка слабо провела первый сет, но потом все наладилось.

Во втором раунде Беатрис без проблем выиграла у китаянки Ван Синьюй, отдав в общей сложности лишь четыре гейма.

Хаддад-Майя еще ни разу в этом сезоне не выигрывала два матча кряду.

Боузкова

У Боузковой в первом круге был сложный матч против Сары Эррани. Опытная итальянка взяла первый сет, но сил на всю игру ей в итоге не хватило.

Дальше был матч против Петры Мартич. Как ни странно, но здесь чешской теннисистке было заметно проще, о чем свидетельствует и счет — 6:4, 6:3.

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В конце февраля Боузкова дошла до финала в мексиканской Гвадалахаре, где уступила американке Слоан Стивенс.

Прогноз и ставка

На Хаддад-Майя в этом матче можно поставить за 2.05, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.84.

В данном случае наши симпатии на стороне чешской теннисистки. Более того, Боузкова вполне может выиграть в пределах двух партий.

Ставка — победа Боузковой в двух сетах за 2.82.