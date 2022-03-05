Хаддад-Майя
Хаддад-Майя в первом круге одержала волевую победу над венгеркой Панной Удварди. Бразильянка слабо провела первый сет, но потом все наладилось.
Во втором раунде Беатрис без проблем выиграла у китаянки Ван Синьюй, отдав в общей сложности лишь четыре гейма.
Хаддад-Майя еще ни разу в этом сезоне не выигрывала два матча кряду.
Боузкова
У Боузковой в первом круге был сложный матч против Сары Эррани. Опытная итальянка взяла первый сет, но сил на всю игру ей в итоге не хватило.
Дальше был матч против Петры Мартич. Как ни странно, но здесь чешской теннисистке было заметно проще, о чем свидетельствует и счет — 6:4, 6:3.
В конце февраля Боузкова дошла до финала в мексиканской Гвадалахаре, где уступила американке Слоан Стивенс.
Прогноз и ставка
На Хаддад-Майя в этом матче можно поставить за 2.05, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.84.
В данном случае наши симпатии на стороне чешской теннисистки. Более того, Боузкова вполне может выиграть в пределах двух партий.
Ставка — победа Боузковой в двух сетах за 2.82.