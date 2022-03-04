Испанки Сара Соррибес-Тормо и Нурия Паррисас-Диас встретятся в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 4 марта, начало — в 23:00 мск. Соррибес-Тормо — Паррисас-Диас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соррибес-Тормо

Соррибес-Тормо в первом круге одержала победу над Камилой Рахимовой. Россиянка здорово играла в первых двух партиях, но в решающей взяла лишь один гейм.

Во втором раунде Сара легко выиграла у француженки Армони Тан, взяв оба сета со счетом 6:2.

Соррибес-Тормо в этом году выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых участвовала.

Паррисас-Диас

Паррисас-Диас пока что тоже не проиграла ни одного сета на этой неделе, подтвердив статус фаворита в обоих матчах.

В первом круге испанская теннисистка спокойно выиграла у японки Мисаки Дои, отдав ей лишь три гейма.

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Матч против Хизер Уотсон был не таким простым. Первую партию Нурия выиграла со счетом 6:4, а вторую забрала на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.48, победу Паррисас-Диас букмекеры предлагают за 2.81.

Это явно не тот случай, когда надо ставить на исход. Матч максимально непредсказуемый.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 4.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.58.