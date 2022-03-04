ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути
  • 12:45
    • Кроос пропустит ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
  • 12:35
    • СМИ: «Интер» отказался от участия в проекте Суперлиги
    Все новости спорта

    Соррибес-Тормо и Паррисас-Диас все решат в третьем сете?

    Соррибес-Тормо — Паррисас-Диас. Прогноз (к. 4.90) и ставки на турнир в Монтеррее 4 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Соррибес-Тормо — Паррисас-Диас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сара Соррибес-Тормо
    Испанки Сара Соррибес-Тормо и Нурия Паррисас-Диас встретятся в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 4 марта, начало — в 23:00 мск. Соррибес-Тормо — Паррисас-Диас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соррибес-Тормо

    Соррибес-Тормо в первом круге одержала победу над Камилой Рахимовой. Россиянка здорово играла в первых двух партиях, но в решающей взяла лишь один гейм.

    Во втором раунде Сара легко выиграла у француженки Армони Тан, взяв оба сета со счетом 6:2.

    Соррибес-Тормо в этом году выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых участвовала.

    Паррисас-Диас

    Паррисас-Диас пока что тоже не проиграла ни одного сета на этой неделе, подтвердив статус фаворита в обоих матчах.

    В первом круге испанская теннисистка спокойно выиграла у японки Мисаки Дои, отдав ей лишь три гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Матч против Хизер Уотсон был не таким простым. Первую партию Нурия выиграла со счетом 6:4, а вторую забрала на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.48, победу Паррисас-Диас букмекеры предлагают за 2.81.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Это явно не тот случай, когда надо ставить на исход. Матч максимально непредсказуемый.
    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 4.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.58.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Дьяченко — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соррибес-Тормо — Паррисас-Диас: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на теннис. Соррибес-Тормо и Паррисас-Диас все решат в третьем сете?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры