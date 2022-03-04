Соррибес-Тормо
Соррибес-Тормо в первом круге одержала победу над Камилой Рахимовой. Россиянка здорово играла в первых двух партиях, но в решающей взяла лишь один гейм.
Во втором раунде Сара легко выиграла у француженки Армони Тан, взяв оба сета со счетом 6:2.
Соррибес-Тормо в этом году выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых участвовала.
Паррисас-Диас
Паррисас-Диас пока что тоже не проиграла ни одного сета на этой неделе, подтвердив статус фаворита в обоих матчах.
В первом круге испанская теннисистка спокойно выиграла у японки Мисаки Дои, отдав ей лишь три гейма.
Матч против Хизер Уотсон был не таким простым. Первую партию Нурия выиграла со счетом 6:4, а вторую забрала на тай-брейке.
Прогноз и ставка
На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.48, победу Паррисас-Диас букмекеры предлагают за 2.81.
Это явно не тот случай, когда надо ставить на исход. Матч максимально непредсказуемый.
Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 4.90.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.58.