Румынка Сорана Кырстя сыграет против венгерки Анны Бондар в четвертьфинале турнира в Лионе. Матч пройдет 4 марта, начало — в 13:00 мск. Бондар — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бондар

Бондар впервые в сезоне дошла до четвертьфинала на уровне основной сетки WTA.

В первом круге венгерская теннисистка одержала волевую победу над японкой Юрико Миязаки.

Потом была встреча с Кэти Бултер. Анна уверенно взяла первый сет, а перед началом второго соперница снялась с матча.

Кырстя

Кырстя в январе дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. Пока что это остается ее главным достижением.

На турнирах в Мельбурне, Санкт-Петербурге и Дохе румынская теннисистка выиграла по одному матча.

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В Лионе Сорана стартовала с победы над Мариам Болквадзе, после чего выиграла у Штефани Фегеле. На этой неделе она пока что не отдала ни одного сета.

Прогноз и ставка

На Бондар в этом матче можно поставить за 3.52, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.34.

Румынка в этом сезоне порой демонстрирует очень классный теннис. И есть подозрение, что в этом матче будет не больше двух сетов.

Ставка — победа Кырсти со счетом 2-0 по сетам за 1.88.