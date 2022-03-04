ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 19:29
    • Алберто и Сергеев сыграют в атаке «Зенита» против КАМАЗа
  • 18:56
    • АПЛ могут прекратить транслировать в России
  • 18:29
    • РФС подаст апелляцию в САS на санкции ФИФА и УЕФА
  • 18:23
    • Хвича — в старте «Рубина» на матч с «Ротором»
  • 14:47
    • «Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России
  • 19:17
    • «Трактор» удвоил преимущество в серии с «Нефтехимиком»
  • 16:01
    • «Матч ТВ» не будет показывать Кубок мира по биатлону
    Все новости спорта

    Кырстя снова не отдаст ни одного сета?

    Бондар — Кырстя. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Лионе 4 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Бондар — Кырстя
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сорана Кырстя
    Румынка Сорана Кырстя сыграет против венгерки Анны Бондар в четвертьфинале турнира в Лионе. Матч пройдет 4 марта, начало — в 13:00 мск. Бондар — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бондар

    Бондар впервые в сезоне дошла до четвертьфинала на уровне основной сетки WTA.

    В первом круге венгерская теннисистка одержала волевую победу над японкой Юрико Миязаки.

    Потом была встреча с Кэти Бултер. Анна уверенно взяла первый сет, а перед началом второго соперница снялась с матча.

    Кырстя

    Кырстя в январе дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. Пока что это остается ее главным достижением.

    На турнирах в Мельбурне, Санкт-Петербурге и Дохе румынская теннисистка выиграла по одному матча.

    Все прогнозы на теннис

    В Лионе Сорана стартовала с победы над Мариам Болквадзе, после чего выиграла у Штефани Фегеле. На этой неделе она пока что не отдала ни одного сета.

    Прогноз и ставка

    На Бондар в этом матче можно поставить за 3.52, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.34.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Румынка в этом сезоне порой демонстрирует очень классный теннис. И есть подозрение, что в этом матче будет не больше двух сетов.

    Ставка — победа Кырсти со счетом 2-0 по сетам за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Партизан — Младость
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Зенит — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ястремская — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Борэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бондар — Кырстя: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на теннис. Кырстя снова не отдаст ни одного сета?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры