Бондар
Бондар впервые в сезоне дошла до четвертьфинала на уровне основной сетки WTA.
В первом круге венгерская теннисистка одержала волевую победу над японкой Юрико Миязаки.
Потом была встреча с Кэти Бултер. Анна уверенно взяла первый сет, а перед началом второго соперница снялась с матча.
Кырстя
Кырстя в январе дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии. Пока что это остается ее главным достижением.
На турнирах в Мельбурне, Санкт-Петербурге и Дохе румынская теннисистка выиграла по одному матча.
В Лионе Сорана стартовала с победы над Мариам Болквадзе, после чего выиграла у Штефани Фегеле. На этой неделе она пока что не отдала ни одного сета.
Прогноз и ставка
На Бондар в этом матче можно поставить за 3.52, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.34.
Румынка в этом сезоне порой демонстрирует очень классный теннис. И есть подозрение, что в этом матче будет не больше двух сетов.
Ставка — победа Кырсти со счетом 2-0 по сетам за 1.88.