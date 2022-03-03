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    Ястремская обыграет Букшу в двух сетах?

    Ястремская — Букша. Прогноз (к. 1.89) и ставки на турнир в Лионе 3 марта 2022 года

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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против испанки Кристины Букши во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 3 марта, начало — в 13:00 мск. Ястремская — Букша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ястремская

    Ястремская в середине февраля наконец-то провела серию удачных матчей. Украинка дошла до четвертьфинала в Дубае.

    Для начала Даяна прошла непростую квалификацию. В отборе ей удалось выиграть у Мэдисон Брэнгл и Клары Таусон.

    Свою главную победу Ястремская одержала во втором раунде, обыграв Барбору Крейчикову. После этого ее остановила Маркета Вондроушова, но и в этом матче она показала очень достойный теннис.

    В первом круге лионского турнира Ястремская одержала волевую победу над румынкой Аной Богдан. Второй и третий сеты Даяна выиграла на тай-брейке.

    Букша

    Букша попала в основную сетку через квалификацию. В отборе она обыграла Лукрезию Стефанини и Татьяну Марию.

    А в первом круге Кристина неожиданно выиграла у Ализе Корне. Хотя после первого сета, который завершился в пользу француженки со счетом 6:1, вряд ли у кого-то были сомнения в исходе.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне пока что основным достижением Букши остается выход в основную сетку на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.36, победу Букши букмекеры предлагают за 3.26.

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    Украинка, похоже, постепенно возвращается на свой уровень после очень непростого периода. Во всяком случае, недавние матчи оставили очень приятное впечатление.

    Ставка — победа Ястремской в двух сетах за 1.89.

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    Ястремская — Букша: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на теннис. Ястремская обыграет Букшу в двух сетах?
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