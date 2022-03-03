Украинка Даяна Ястремская сыграет против испанки Кристины Букши во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 3 марта, начало — в 13:00 мск. Ястремская — Букша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ястремская

Ястремская в середине февраля наконец-то провела серию удачных матчей. Украинка дошла до четвертьфинала в Дубае.

Для начала Даяна прошла непростую квалификацию. В отборе ей удалось выиграть у Мэдисон Брэнгл и Клары Таусон.

Свою главную победу Ястремская одержала во втором раунде, обыграв Барбору Крейчикову. После этого ее остановила Маркета Вондроушова, но и в этом матче она показала очень достойный теннис.

В первом круге лионского турнира Ястремская одержала волевую победу над румынкой Аной Богдан. Второй и третий сеты Даяна выиграла на тай-брейке.

Букша

Букша попала в основную сетку через квалификацию. В отборе она обыграла Лукрезию Стефанини и Татьяну Марию.

А в первом круге Кристина неожиданно выиграла у Ализе Корне. Хотя после первого сета, который завершился в пользу француженки со счетом 6:1, вряд ли у кого-то были сомнения в исходе.

Все прогнозы на теннис

В текущем сезоне пока что основным достижением Букши остается выход в основную сетку на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.36, победу Букши букмекеры предлагают за 3.26.

Украинка, похоже, постепенно возвращается на свой уровень после очень непростого периода. Во всяком случае, недавние матчи оставили очень приятное впечатление.

Ставка — победа Ястремской в двух сетах за 1.89.