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    Сможет ли Дьяченко удивить Голубич?

    Голубич — Дьяченко. Прогноз (к. 1.89) и ставки на турнир в Лионе 3 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Голубич — Дьяченко
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    Виталия Дьяченко
    Россиянка Виталия Дьяченко сыграет против швейцарки Виктории Голубич во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 3 марта, начало — 13:00 мск. Голубич — Дьяченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Голубич

    Голубич стартовала с волевой победы над японкой Маи Хонтамой. Вопреки ожиданиям, матч получился сложным. Первый сет швейцарка отдала со счетом 1:6, но потом все-таки кое-как совершила камбэк.

    В феврале Виктория сыграла на двух турнирах. В Дубае она не смогла протий квалификацию, проиграв в решающем раунде Варваре Грачевой.

    В Дохе Голубич попала сразу в основную сетку. После победы над Андреа Петкович она 29-летняя теннисистка уступила Иге Швентек. При этом стоит отметить, что ей удалось взять сет у польки.

    Ранее в этом сезоне Голубич смогла пройти больше одного раунда только на одном турнире.

    Дьяченко

    У Дьяченко в первом круге был непростой трехсетовый матч против немки Анны-Лены Фридзам.

    В конце февраля Виталия выиграла турнир серии ITF во французском Маконе. Соперницы были не самые опасные, но для уверенности это, в любом случае, очень полезная победа.

    Все прогнозы на теннис

    Но в целом начало сезона получилось непростым. Перед успехом в Маконе российская теннисистка проиграла четыре матча кряду, несмотря на то, что во всех случаях она играла на турнирах ITF.

    Прогноз и ставка

    На Голубич в этом матче можно поставить за 1.32, победу Дьяченко букмекеры предлагают за 3.52.

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    Коэффициент на Голубич все-таки занижен. Россиянке вполне по силам навязать борьбу и взять хотя бы один сет.

    Ставка — Дьяченко выиграет хотя бы один сет за 1.89.

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    Голубич — Дьяченко: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Дьяченко удивить Голубич?
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