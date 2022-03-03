Россиянка Виталия Дьяченко сыграет против швейцарки Виктории Голубич во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 3 марта, начало — 13:00 мск. Голубич — Дьяченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Голубич

Голубич стартовала с волевой победы над японкой Маи Хонтамой. Вопреки ожиданиям, матч получился сложным. Первый сет швейцарка отдала со счетом 1:6, но потом все-таки кое-как совершила камбэк.

В феврале Виктория сыграла на двух турнирах. В Дубае она не смогла протий квалификацию, проиграв в решающем раунде Варваре Грачевой.

В Дохе Голубич попала сразу в основную сетку. После победы над Андреа Петкович она 29-летняя теннисистка уступила Иге Швентек. При этом стоит отметить, что ей удалось взять сет у польки.

Ранее в этом сезоне Голубич смогла пройти больше одного раунда только на одном турнире.

Дьяченко

У Дьяченко в первом круге был непростой трехсетовый матч против немки Анны-Лены Фридзам.

В конце февраля Виталия выиграла турнир серии ITF во французском Маконе. Соперницы были не самые опасные, но для уверенности это, в любом случае, очень полезная победа.

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Но в целом начало сезона получилось непростым. Перед успехом в Маконе российская теннисистка проиграла четыре матча кряду, несмотря на то, что во всех случаях она играла на турнирах ITF.

Прогноз и ставка

На Голубич в этом матче можно поставить за 1.32, победу Дьяченко букмекеры предлагают за 3.52.

Коэффициент на Голубич все-таки занижен. Россиянке вполне по силам навязать борьбу и взять хотя бы один сет.

Ставка — Дьяченко выиграет хотя бы один сет за 1.89.