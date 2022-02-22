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    Карацев проиграет Макдональду?

    Карацев — Макдональд. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Дубае 22 февраля 2022 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 13:00 мск. Карацев — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 22 Февраля 2022 года
    Aslan Karatsev
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    •  Aslan Karatsev 13:00 Маккензи Макдональд (США) Маккензи Макдональд (США)
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    Карацев

    Карацев на прошлой неделе выступил на турнире в Марселе. И это была еще одна неудача.

    Аслан выиграл у молодого датчанина Хольгера Руне, но после этого без шансов уступил французу Бенжамену Бонзи.

    После Открытого чемпионата Австралии Карацев провалил уже три турнира. До Марселя он неудачно выступил в Пуне и Роттердаме, где не выиграл ни одного матча.

    Карацев является действующим победителем турнира в Дубае.

    Макдональд

    Макдональд на прошлой неделе играл в Дохе. Правда, выступление ограничилось одним матче. В стартовом раунде американец уступил Карену Хачанову.

    В Роттердаме Маккензи начал с уверенной победы над Николозом Басилашвили, но потом проиграл Алексу Де Минауру.

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    На турнире в Монпелье Макдональд тоже прошел один раунд.

    В этом году Макдональд еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.72, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.17.

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    В январе Аслан одержал волевую победу над Маккензи. Первый сет россиянин тогда провалил, но следующие три партии провел идеально.

    Сейчас нет никаких оснований ставить на Карацева. Похоже, после невероятного прорыва началась черная полоса. Да и соперник не самый простой.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Карацев — Макдональд: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на теннис. Карацев проиграет Макдональду?
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