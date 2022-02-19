Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Томми Пола в рамках полуфинала на турнире в Делрей-Бич (США). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 23:00 мск. Норри — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

У Норри было непростое начало сезона. На Открытом чемпионате Австралии британец с треском проиграл Себастьяну Корде уже в первом круге, при этом отдав один из трех сетов со счетом 0:6.

Кроме того, Кэмерон проиграл три матча на Кубке ATP. Хотя и соперники у него там были непростые.

В Роттердаме Норри выступил относительно неплохо. После побед над Уго Умбером и Кареном Хачановым 13-я ракетка мира уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

В Делрей-Бич Норри в четвертьфинале выиграл у Корды. Это был принципиальный момент. Поражение от американца в Мельбурне было чересчур болезненным.

Пол

Пол тем временем провал в Делрей-Бич первые матчи после Открытого чемпионата Австралии.

Томми без проблем прошел предыдущие раунды. Во втором круге американец разгромил Дениса Истомина, а в четвертьфинале — Стефана Козлова.

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На Australian Open Пол выступил не очень удачно. Во втором круге его остановил серб Миомир Кецманович.

Но зато на двух турнирах в Аделаиде Пол дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче можно поставить за 1.70, победу Пола букмекеры предлагают за 2.26.

Несмотря на внушительный прорыв, в прошлом году у Норри было два сложных матча против Пола. В первом он уступил американцу на турнире в Мельбурне, а во втором выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В обоих случаях все решилось только в третьем сете.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44. Скорее всего, соперникам снова не хватит двух партий.