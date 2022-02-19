Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке Александр БольшуновСтанет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
  • 11:12
    • Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине
  • 15:34
    • «Крылья Советов» арендовали защитника «Сочи»
  • 15:26
    • Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
  • 14:51
    • Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в ЦСКА
  • 14:43
    • Источник: ЦСКА договорился об аренде полузащитника «Эвертона»
  • 14:17
    • Нападающий «Спартака» Александр Руденко перешёл в «Химки»
  • 11:02
    • Клебо сошел с дистанции сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине
    Все новости спорта

    Норри и Полу снова не хватит двух сетов?

    Норри — Пол. Прогноз (к. 2.44) и ставки на турнир в Делрей-Бич 19 февраля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Норри — Пол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Томми Пола в рамках полуфинала на турнире в Делрей-Бич (США). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 23:00 мск. Норри — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Норри

    У Норри было непростое начало сезона. На Открытом чемпионате Австралии британец с треском проиграл Себастьяну Корде уже в первом круге, при этом отдав один из трех сетов со счетом 0:6.

    Кроме того, Кэмерон проиграл три матча на Кубке ATP. Хотя и соперники у него там были непростые.

    В Роттердаме Норри выступил относительно неплохо. После побед над Уго Умбером и Кареном Хачановым 13-я ракетка мира уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

    В Делрей-Бич Норри в четвертьфинале выиграл у Корды. Это был принципиальный момент. Поражение от американца в Мельбурне было чересчур болезненным.

    Пол

    Пол тем временем провал в Делрей-Бич первые матчи после Открытого чемпионата Австралии.

    Томми без проблем прошел предыдущие раунды. Во втором круге американец разгромил Дениса Истомина, а в четвертьфинале — Стефана Козлова.

    Все прогнозы на теннис

    На Australian Open Пол выступил не очень удачно. Во втором круге его остановил серб Миомир Кецманович.

    Но зато на двух турнирах в Аделаиде Пол дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 1.70, победу Пола букмекеры предлагают за 2.26.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Несмотря на внушительный прорыв, в прошлом году у Норри было два сложных матча против Пола. В первом он уступил американцу на турнире в Мельбурне, а во втором выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В обоих случаях все решилось только в третьем сете.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44. Скорее всего, соперникам снова не хватит двух партий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фулхэм — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нефтчи — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бонзи — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арминия — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Норри — Пол: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на теннис. Норри и Полу снова не хватит двух сетов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры