Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Маркеты Вондроушовой в полуфинале тунира в Дубае. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 18:00 мск. Кудерметова — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова проводит наверное свой лучший турнир с апреля прошлого года, когда она взяла титул в Чарльстоне и дошла до полуфинала в Стамбуле.

В первом круге Вероника уверенно выиграла у Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира вряд ли ожидала, что россиянка будет играть настолько качественно.

После этого была волевая победа над Гарбин Мугурусой, прошлогодней чемпионкой турнира в Дубае.

А в четвертьфинале Кудерметова остановила швейцарку Жиль Тайхманн. В третьем сете Вероника сделала два брейка.

Вондроушова

Вондроушовой пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. И это был не самый простой путь. В заключительном раунде отбора она с трудом выиграла у Юлии Путинцевой.

В первом раунде соперницей Маркеты стала финалистка Australian Open Даниэль Коллинс. Американка легко выиграла первый сет, но в начале второго снялась из-за травмы. Чешке, безусловно, повезло.

Все прогнозы на теннис

После этого Вондроушова разгромила Варвару Грачеву, а в четвертьфинале одержала победу над Даяной Ястремской.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.60.

У Вондроушовой очень неприятный стиль, она любит делать укороченные удары, рвать темп — и все это выматывает. Но, с другой стороны, Вероника на этой неделе тоже здорово играет. И есть все основания полагать, что мы можем увидеть россиянку в финале.

Ставка — победа Кудерметовой за 2.34.