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    Кудерметова выйдет в финал турнира в Дубае?

    Кудерметова — Вондроушова. Прогноз (к. 2.34) и ставки на турнир в Дубае 18 февраля 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Маркеты Вондроушовой в полуфинале тунира в Дубае. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 18:00 мск. Кудерметова — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова проводит наверное свой лучший турнир с апреля прошлого года, когда она взяла титул в Чарльстоне и дошла до полуфинала в Стамбуле.

    В первом круге Вероника уверенно выиграла у Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира вряд ли ожидала, что россиянка будет играть настолько качественно.

    После этого была волевая победа над Гарбин Мугурусой, прошлогодней чемпионкой турнира в Дубае.

    А в четвертьфинале Кудерметова остановила швейцарку Жиль Тайхманн. В третьем сете Вероника сделала два брейка.

    Вондроушова

    Вондроушовой пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. И это был не самый простой путь. В заключительном раунде отбора она с трудом выиграла у Юлии Путинцевой.

    В первом раунде соперницей Маркеты стала финалистка Australian Open Даниэль Коллинс. Американка легко выиграла первый сет, но в начале второго снялась из-за травмы. Чешке, безусловно, повезло.

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    После этого Вондроушова разгромила Варвару Грачеву, а в четвертьфинале одержала победу над Даяной Ястремской.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.60.

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    У Вондроушовой очень неприятный стиль, она любит делать укороченные удары, рвать темп — и все это выматывает. Но, с другой стороны, Вероника на этой неделе тоже здорово играет. И есть все основания полагать, что мы можем увидеть россиянку в финале.

    Ставка — победа Кудерметовой за 2.34.

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    Кудерметова — Вондроушова: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова выйдет в финал турнира в Дубае?
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