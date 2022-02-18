Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля «Бавария» едва не проиграла в Зальцбурге«Бавария» — стройплощадка, скатывающаяся в кризис Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022Фотогалерея: Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 22:46
    • «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:40
    • «Рейнджерс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию»
  • 22:48
    • «Шериф» всухую обыграл «Брагу» в 1/16 Лиги Европы
  • 17:02
    • Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде-2022, Трусова— 2-я и Валиева 4-я
    Все новости спорта

    Сможет ли Карацев выйти в полуфинал в Марселе?

    Бонзи — Карацев. Прогноз (к. 2.55) и ставки на турнир в Марселе 18 февраля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Бонзи — Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Бенжамена Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 17:00 мск. Бонзи — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Марсель. Мужчины 18 Февраля 2022 года
    Benjamin Bonzi
  • Марсель. Мужчины
    •  Benjamin Bonzi 17:00 Aslan Karatsev Aslan Karatsev
  • Марсель. Мужчины
    •

    Бонзи

    Бонзи после Открытого чемпионата Австралии неудачно выступил в Монпелье, проиграв в первом же матча Давиду Гоффену. Вскоре после этого француз поехал на «челленджер» в Шербур и взял там титул.

    Не самое серьезное достижение, но, судя по всему, эта победа помогла ему в том числе и в психологическом плане.

    В Марселе Бенжамен стартовал с победы над Камилом Майхшаком, после чего уверенно выиграл у Пьера-Юга Эрбера — тоже в двух сетах.

    Карацев

    Карацев попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. Первым соперником россиянина стал Хольгер Руне.

    Вопреки нашим опасениям, Аслан все-таки выиграл, при этом ему хватило двух сетов.

    Сомнения были связаны с недавними неудачами Карацева, провалившего турниры в Пуне и Роттердаме.

    Все прогнозы на теннис

    Правда, стоит отметить, что во втором сете Аслан не смог подать на матч при счете 5:4, дожав датчанина только на тай-брейке. В Роттердаме Карацев тоже был в шаге от победы над Таллоном Грикспором, но в итоге уступил.

    Прогноз и ставка

    На Бонзи в этом матче можно поставить за 2.44, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.61.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Может, Аслан и выиграет, но точно не в двух сетах. Сложно сказать, почему так получается, но уверенности в его игре вообще не наблюдается.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Лейпциг — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Раннерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.55
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Севилья — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спарта — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Селтик — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Маккаби Т-А
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дельбонис — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Берреттини — Монтейро
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бонзи — Карацев: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев выйти в полуфинал в Марселе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры