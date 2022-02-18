Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Бенжамена Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 17:00 мск. Бонзи — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бонзи

Бонзи после Открытого чемпионата Австралии неудачно выступил в Монпелье, проиграв в первом же матча Давиду Гоффену. Вскоре после этого француз поехал на «челленджер» в Шербур и взял там титул.

Не самое серьезное достижение, но, судя по всему, эта победа помогла ему в том числе и в психологическом плане.

В Марселе Бенжамен стартовал с победы над Камилом Майхшаком, после чего уверенно выиграл у Пьера-Юга Эрбера — тоже в двух сетах.

Карацев

Карацев попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. Первым соперником россиянина стал Хольгер Руне.

Вопреки нашим опасениям, Аслан все-таки выиграл, при этом ему хватило двух сетов.

Сомнения были связаны с недавними неудачами Карацева, провалившего турниры в Пуне и Роттердаме.

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Правда, стоит отметить, что во втором сете Аслан не смог подать на матч при счете 5:4, дожав датчанина только на тай-брейке. В Роттердаме Карацев тоже был в шаге от победы над Таллоном Грикспором, но в итоге уступил.

Прогноз и ставка

На Бонзи в этом матче можно поставить за 2.44, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.61.

Может, Аслан и выиграет, но точно не в двух сетах. Сложно сказать, почему так получается, но уверенности в его игре вообще не наблюдается.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55.