Тайхманн
Тайхманн второй год подряд дошла в Дубае до четвертьфинала. Как и тогда, сейчас это тоже стало сюрпризом.
Изначально Жиль даже не попала в основную сетку, проиграв в заключительном раунде квалификации. Но потом из-за отказа одной из участниц для нее все-таки нашлось место.
И уже в первом круге швейцарская теннисистка остановила бельгийку Элизу Мертенс. После этого Тайхманн обыграла украинку Элину Свитолину — тоже в двух сетах.
Тайхманн периодически умеет удивлять. В прошлом сезоне, помимо удачного выступления в Дубае, она, например, сенсационно вышла в финал престижного турнира в Цинциннати.
Кудерметова
Кудерметова тем временем остановила прошлогоднюю чемпионку турнира в Дубае Гарбин Мугурусу.
В матче второго раунда Вероника одержала волевую победу над испанкой. Россиянка впервые с апреля прошлого года выиграла у соперницы из топ-10.
Без сомнений, Кудерметова проводит лучший турнир за долгое время. В первом круге она уверенно выиграла у Виктории Азаренко, не позволив ей взять на приеме хотя один гейм.
Прогноз и ставка
На Тайхманн можно поставить за 2.15, победу Кудерметовой в этом матче букмекеры предлагают за 1.77.
Вероника ранее дважды обыгрывала швейцарку. В сезоне-2018 на грунте в Гштааде, а в 2019-м — на турнире в Лугано.
Но даже без учета этой информации очевидно, что Кудерметова способна выйти в полуфинал. Матчи против Азаренко и Мугурусы показали, что она находится в шикарной форме.
Ставка — победа Кудерметовой за 1.77.