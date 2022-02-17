Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн в четвертьфинале турнира в Дубае. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 14:30 мск. Тайхманн — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тайхманн

Тайхманн второй год подряд дошла в Дубае до четвертьфинала. Как и тогда, сейчас это тоже стало сюрпризом.

Изначально Жиль даже не попала в основную сетку, проиграв в заключительном раунде квалификации. Но потом из-за отказа одной из участниц для нее все-таки нашлось место.

И уже в первом круге швейцарская теннисистка остановила бельгийку Элизу Мертенс. После этого Тайхманн обыграла украинку Элину Свитолину — тоже в двух сетах.

Тайхманн периодически умеет удивлять. В прошлом сезоне, помимо удачного выступления в Дубае, она, например, сенсационно вышла в финал престижного турнира в Цинциннати.

Кудерметова

Кудерметова тем временем остановила прошлогоднюю чемпионку турнира в Дубае Гарбин Мугурусу.

В матче второго раунда Вероника одержала волевую победу над испанкой. Россиянка впервые с апреля прошлого года выиграла у соперницы из топ-10.

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Без сомнений, Кудерметова проводит лучший турнир за долгое время. В первом круге она уверенно выиграла у Виктории Азаренко, не позволив ей взять на приеме хотя один гейм.

Прогноз и ставка

На Тайхманн можно поставить за 2.15, победу Кудерметовой в этом матче букмекеры предлагают за 1.77.

Вероника ранее дважды обыгрывала швейцарку. В сезоне-2018 на грунте в Гштааде, а в 2019-м — на турнире в Лугано.

Но даже без учета этой информации очевидно, что Кудерметова способна выйти в полуфинал. Матчи против Азаренко и Мугурусы показали, что она находится в шикарной форме.

Ставка — победа Кудерметовой за 1.77.