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    Карацев снова проиграет?

    Руне — Карацев. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Марселе 16 февраля 2022 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против датчанина Хольгера Руне во втором круге турнира в Мерселе. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 15:00 мск. Руне — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руне

    Руне в первом круге одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом. После очень слабого первого сета датчанин мощно провел две партии.

    Благодаря этому Хольгер прервал серию из пяти поражений, которая началась в первых числах января на турнире в Аделаиде.

    На Открытом чемпионате Австралии 18-летний теннисист проиграл южнокорейцу Квон Сун Ву. После этого Руне неудачно выступил в Кордове и Буэнос-Айресе.

    Карацев

    Для Карацева турнир в Марселе будет важен, в первую очередь, с точки зрения психологии.

    После Australian Open Аслан неудачно выступил в Пуне и Роттердаме, не выиграв там ни одного матча.

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    Но по-настоящему обидным получилось поражение от Таллона Грикспура в Роттердаме. У Карацева были матчболы и во втором сете, и в третьем, но в итоге Аслан проиграл, не взяв ни одного очка на тай-брейке заключительной партии.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 2.58, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.53.

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    Аслана, похоже, преследуют психологические проблемы. Это было заметно еще на Открытом чемпионате Австралии. В игре Карацева наблюдается сплошная неуверенность.

    Скорее всего, в предстоящем матче будет то же самое. Тем более Руне, несмотря на свой возраст, может неприятно удивить своего российского оппонента.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Руне — Карацев: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на теннис. Карацев снова проиграет?
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