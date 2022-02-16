Руне
Руне в первом круге одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом. После очень слабого первого сета датчанин мощно провел две партии.
Благодаря этому Хольгер прервал серию из пяти поражений, которая началась в первых числах января на турнире в Аделаиде.
На Открытом чемпионате Австралии 18-летний теннисист проиграл южнокорейцу Квон Сун Ву. После этого Руне неудачно выступил в Кордове и Буэнос-Айресе.
Карацев
Для Карацева турнир в Марселе будет важен, в первую очередь, с точки зрения психологии.
После Australian Open Аслан неудачно выступил в Пуне и Роттердаме, не выиграв там ни одного матча.
Но по-настоящему обидным получилось поражение от Таллона Грикспура в Роттердаме. У Карацева были матчболы и во втором сете, и в третьем, но в итоге Аслан проиграл, не взяв ни одного очка на тай-брейке заключительной партии.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 2.58, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.53.
Аслана, похоже, преследуют психологические проблемы. Это было заметно еще на Открытом чемпионате Австралии. В игре Карацева наблюдается сплошная неуверенность.
Скорее всего, в предстоящем матче будет то же самое. Тем более Руне, несмотря на свой возраст, может неприятно удивить своего российского оппонента.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.