Карацев
Карацев на прошлой неделе максимально неудачно выступил на турнире в Пуне. В первом же матче Аслан проиграл Элиасу Имеру.
Первый сет получился абсолютно провальным, Карацев взял всего лишь два гейма. Во втором была попытка отыграться, но на тай-брейке россиянин, как обычно, действовал не лучшим образом.
С таким количеством ошибок Карацеву будет очень сложно сохранить место в топ-20. Возможно, он просто не хотел тратить силы на скромный турнир в Индии, но в таком случае возникает вопрос, зачем он вообще туда поехал.
Грикспор
Грикспор перед поездкой в Роттердам не выиграл ни одного матча в Монпелье. Но в его случае критика вряд ли уместна.
Теннисист из Нидерландов проиграл в первом круге Александру Бублику. При этом оба сета завершились тай-брейком.
На Открытом чемпионате Австралии Грикспор после разгромной победы над Фабио Фоньини проиграл в пятисетовом матче испанцу Пабло Каррено-Бусте.
В конце прошлого сезона Грикспор выиграл пять «челленджеров» кряду.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.14.
Карацев допускает просто непозволительное количество ошибок, в том числе в геймах на своей подаче. Это можно было заметить не только в Пуне, но и на Australian Open.
Скорее всего, Аслан снова разочарует своих поклонников.
Ставка — победа Грикспора за 2.14.