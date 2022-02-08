Россиянин Аслан Карацев сыграет против Таллона Грикспора из Нидерландов в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 8 феврался, начало — в 12:00 мск. Карацев — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев на прошлой неделе максимально неудачно выступил на турнире в Пуне. В первом же матче Аслан проиграл Элиасу Имеру.

Первый сет получился абсолютно провальным, Карацев взял всего лишь два гейма. Во втором была попытка отыграться, но на тай-брейке россиянин, как обычно, действовал не лучшим образом.

С таким количеством ошибок Карацеву будет очень сложно сохранить место в топ-20. Возможно, он просто не хотел тратить силы на скромный турнир в Индии, но в таком случае возникает вопрос, зачем он вообще туда поехал.

Грикспор

Грикспор перед поездкой в Роттердам не выиграл ни одного матча в Монпелье. Но в его случае критика вряд ли уместна.

Теннисист из Нидерландов проиграл в первом круге Александру Бублику. При этом оба сета завершились тай-брейком.

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На Открытом чемпионате Австралии Грикспор после разгромной победы над Фабио Фоньини проиграл в пятисетовом матче испанцу Пабло Каррено-Бусте.

В конце прошлого сезона Грикспор выиграл пять «челленджеров» кряду.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.14.

Карацев допускает просто непозволительное количество ошибок, в том числе в геймах на своей подаче. Это можно было заметить не только в Пуне, но и на Australian Open.

Скорее всего, Аслан снова разочарует своих поклонников.

Ставка — победа Грикспора за 2.14.