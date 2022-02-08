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    Карацев снова проиграет?

    Карацев — Грикспор. Прогноз (к. 2.14) и ставки на турнир в Роттердаме 8 февраля 2022 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против Таллона Грикспора из Нидерландов в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 8 феврался, начало — в 12:00 мск. Карацев — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев на прошлой неделе максимально неудачно выступил на турнире в Пуне. В первом же матче Аслан проиграл Элиасу Имеру.

    Первый сет получился абсолютно провальным, Карацев взял всего лишь два гейма. Во втором была попытка отыграться, но на тай-брейке россиянин, как обычно, действовал не лучшим образом.

    С таким количеством ошибок Карацеву будет очень сложно сохранить место в топ-20. Возможно, он просто не хотел тратить силы на скромный турнир в Индии, но в таком случае возникает вопрос, зачем он вообще туда поехал.

    Грикспор

    Грикспор перед поездкой в Роттердам не выиграл ни одного матча в Монпелье. Но в его случае критика вряд ли уместна.

    Теннисист из Нидерландов проиграл в первом круге Александру Бублику. При этом оба сета завершились тай-брейком.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии Грикспор после разгромной победы над Фабио Фоньини проиграл в пятисетовом матче испанцу Пабло Каррено-Бусте.

    В конце прошлого сезона Грикспор выиграл пять «челленджеров» кряду.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.14.

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    Карацев допускает просто непозволительное количество ошибок, в том числе в геймах на своей подаче. Это можно было заметить не только в Пуне, но и на Australian Open.
    Скорее всего, Аслан снова разочарует своих поклонников.

    Ставка — победа Грикспора за 2.14.

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    Карацев — Грикспор: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на теннис. Карацев снова проиграет?
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