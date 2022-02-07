Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 18:30 мск. Бенчич — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенчич

Бенчич начала сезон на турнире в Сиднее в первой половине января. Первые два раунда швейцарка прошла относительно легко, после чего у нее был напряженный матч против Паулы Бадосы. Испанка прошла дальше за счет того, что чуть лучше провела третий сет.

На Открытом чемпионате Австралии Белинда проиграла во втором раунде Аманде Анисимовой. Но сенсацией это поражение точно нельзя назвать.

Бенчич в 2016 году дошла до финала на турнире в Санкт-Петербурге, а в 2020-м — до четвертьфинала.

Кудерметова

Кудерметова, как и в прошлом году, на первом же турнире дошла до финала. Вероника отлично провела турнир в Мельбурне. Правда, в решающем матче она уступила Симоне Халеп.

На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова прошла два раунда. Россиянка выиграла у Клер Лью и Елены Габриэлы Рузе.

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В третьем круге Вероника проиграла Марии Саккари. Если в первом сете она еще хоть как-то сопротивлялась, то во втором теннисистка из Греции отдала лишь один гейм.

Прогноз и ставка

На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.60, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.40.

Возможно, Вероника сможет взять сет, но итоговый результат, скорее всего, будет в пользу швейцарки.

После шести матче в этом противостоянии ничья 3-3. Но сейчас теннис Белинды выглядит предпочтительнее.

Ставка — победа Бенчич со счетом 2-1 по сетам за 4.10.