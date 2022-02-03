Финн Эмиль Руусувуори сыграет против чеха Вита Копршивы во втором круге турнира в Пуне (Индия). Матч пройдет 3 февраля, начало — в 12:00 мск. Руусувуори — Копршива: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Руусувуори в первом круге одержал победу над Егором Герасимовым. И этот матч еще раз подтвердил, что не за горами тот день, когда он приблизится в рейтинге к топ-50. А пока что финн на 87 месте.

В игре с белорусом Эмиль не проиграл ни одного гейма в первом сете, а во втором дожал оппонента на тай-брейке. Во второй партии Герасимов действовал значительно лучше, но этого было явно недостаточно для победы над талантливым соперником.

На Открытом чемпионате Австралии Руусувуори не повезло с сеткой. Уже в первом раунде ему пришлось играть против Феликса Оже-Альяссима. Но несмотря на поражение, финский теннисист выглядел очень достойно. Матч неслучайно продолжался пять сетов.

Кроме того, в январе Руусувуори дошел до полуфинала на турнире в Мельбурне. Эмиля остановил Рафаэль Надаль (4:6, 5:7), который вскоре станет героем Australian Open.

Копршива

Копршива в середине прошлого сезона впервые сыграла в основе турнира ATP. И как ни странно, ему сходу удалось обыграть Дениса Шаповалова. Это было в Гштааде, где 24-летний теннисист в итоге дошел до полуфинала.

После этого Копршива играл на «челленджерах, и надо сказать, не очень удачно. Можно вспомнить разве что выход в полуфинал на скромном турнире в Лиме (Перу).

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На Открытом чемпионате Австралии Вит не смог пройти квалификацию. Зато в Пуне у него не было проблем с отборе. А в первом круге чешский теннисист уверенно выиграл у Джема Илькеля из Турции.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.17, победу Копршивы букмекеры предлагают за 5.45.

Чех, судя по его предыдущим турнирам, любит играть на грунте. На харде он появляется гораздо реже.

Скорее всего, Руусувуори одержит уверенную победу. Финн действительно порой играет на уровне первой двадцатки. Тому же Надалю было не очень легко с Эмилем на турнире в Мельбурне.

Ставка — победа Руусувуори с форой по геймам (-5,0) за 1.93.